Южноуралец Тимур Моргунов выиграл золото чемпионата России по легкой атлетике в помещении

Кандидат в олимпийскую сборную взял высоту в 5,55 метра

Прыгун с шестом Тимур Моргунов стал обладателем золотой медали 51-го чемпионата России по легкой атлетике в помещении. Соревнования проходят с 15 по 17 февраля в Москве в манеже ЦСКА.



Спортсмену из Челябинской области покорился результат в 5,55 метра. Второе место в прыжках с шестом завоевал лидер российского сезона Виктор Пинтусов, который показал такой же результат, но уступил в количестве попыток. Бронза на счету Михаила Шмыкова, взявшего отметку в 5,45 метра.

Высоту в 5,55 метра Тимур Моргунов взял несмотря на то, что совсем недавно начал возвращаться в строй после травмы. Окончив соревнования, южноуралец отметил, что немного растерялся перед стартом, поскольку не выступал на протяжении года.

«Ощущение соревнований потерялось. Не все получилось, что я хотел сделать с самого начала, поэтому прыжки были нестабильные и не получилось прыгнуть выше. В принципе доволен собой. Молодые спортсмены создали конкуренцию, показали шоу. Будем готовиться к летнему сезону»,— цитирует Тимура Моргунова федерация легкой атлетики России.

Добавим, Тимур Моргунов стал единственным представителем Челябинской области, выигравшим медали. В третий, заключительный день турнира Южный Урал представят три спортсмена. В беге на 1 500 метров за награды поборется Эдуард Ильков, Юлия Васильева попробует свои силы в забеге на 5 000 метров, а Иван Соловьев выступит в финальных соревнованиях тройного прыжка.

Тимур Моргунов является кандидатом на участие в Олимпиаде-2021 в Токио. Напомним, в июне 2018 года спортсмен установил рекорд России среди молодежи, прыгнув на 5,92 метра. Уже в августе, на чемпионате Европы в Берлине, южноуралец улучшил его, показав результат в 6,00 метра.