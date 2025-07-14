Теннисисты из Пласта выиграли финал сельской спартакиады «Золотой колос»

Призерами стали спортсмены из Сосновского и Троицкого районов

В Кусе завершился финальный турнир соревнований по настольному теннису в рамках областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос». Победу в командном зачете одержали спортсмены из Пластовского района. Второе и третье места достались представителям Сосновского и Троицкого районов, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

В соревнованиях приняли участие 17 команд Челябинской области. В турнире были определены победители и призеры в личном первенстве среди мужчин и женщин.

В мужском турнире вне конкуренции был Набиджон Гафуров из Пласта. Серебро и бронза достались соответственно Алексею Седунову (Троицкий район) и Илья Палицын (Красноармейский район).

В женских состязаниях уверенную победу одержала Катрин Абитова из Сосновского района. Хорошую игру также показали Светлана Тютина (Кусинский район) и Анастасия Букреева (Пластовский район), занявшие соответственно второе и третье места.

По итогам соревнований победу в командном зачете одержали спортсмены Пластовского района. Второе место досталось атлетам Сосновского района, а замкнули тройку призеров представители Троицкого района.

Напомним, что столицей сельской летней спартакиады «Золотой колос» в этом году станет Кусинский район. Финальные старты по нескольким видам спорта пройдут здесь с 15 по 17 августа.