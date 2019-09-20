Текстовая трансляция матча КХЛ между «Барысом» и «Трактором»

Удержат ли «черно-белые» первую строчку в рейтинге КХЛ по завоеванным на выезде очкам?

1:0



ВТОРОЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

23 мин — Череда удалений накрыла этот матч.

23 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №9 Андрей Попов, подножка, 2 мин.

23 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №94 Василий Демченко, выход из вратарской зоны, 2 мин.

23 мин — УДАЛЕНИЕ. «Барыс» №95 Дмитрий Шевченко, за грубость, 5+20.

Судейский корпус принимает решение по поводу удалений игроков



23 мин — Дмитрий Шевченко из «Барыса» накинулся на Василия Демченко, Ессе Виртанен защищал своего вратаря и завязалась драка!

22 мин — Принял передачу Старченко и один на один выходил он с Василием Демченко.

22 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Барыс» №48 Роман Старченко (№4 Егор Шалапов, №64 Аркадий Шестаков)

21 мин — Андрей Попов протаскивал шайбу до ворот «Барыса», но задержал ее в ловушку голкипер нур-султанского клуба.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 27-14; Броски в створ: 19-8; Голы: 0-0; Вбрасывания: 19-5; Блокированные броски: 2-5; Силовые приемы: 9-7; Время в атаке: 05:16-02:25; Штраф: 0-2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Кейлоф пытался обыграть защитников «Барыса». Вновь красиво обводил Эндрю казахстанских игроков, но видел все Паскуале.

19 мин — Руслан Карлин делал хороший пас на Ярослава Косова. Принял его форвард, но пробить ворота пока не удается.

18 мин — Отличный сильный бросок от Ильи Карпухина. Мощно! Спас свои ворота Паскуале.

17 мин — И не удается челябинским игрокам выйти из своей зоны. Пока преимущество полностью у хозяев льда.

17 мин — Продавливают игроки «Барыса» нашу оборону.

15 мин — Штанга спасает закрытого Демченко! Что творят игроки «Барыса»! Очень настырно действуют казахстанские игроки.

14 мин — Прямо с точки вбрасывания игрок «Барыса» наносил еще один бросок по воротам «Трактора». На стороже Демченко.

Небольшая заминка в матче

14 мин — «Барыс» вновь наносил броски подряд по челябинским воротам. Все видит Василий Демченко.

13 мин — Пока шайба на контроле у игроков «Трактора».

13 мин — Вновь Демченко! Контролирует шайбу Василий.

12 мин — Отличную передачу делал Егор Фатеев на Ярослава Косова, но не попал по воротам Ярослав. Снес его игрок «Барыса».

12 мин — Очередной опасный момент вблизи ворот «Трактора».

11 мин — Вновь вывели «Барыс» шайбу из своей зоны. Нужно что-то придумывать челябинцам, чтобы атаковать ворота Эдди Паскуале

10 мин — Но пока не дают хозяева льда закрепиться в своей зоне.

9 мин — Опасно было у казахстанских ворот. Неплохая борьба за шайбу.

9 мин — Ошиблись челябинцы, перехватили шайбу игроки «Барыса».

8 мин — А теперь опасный бросок наносили игроки «Трактора»! В этот раз пришлось защищаться Паскуале.

7 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

7 мин — Активны игроки «Барыса». Бросают подряд шайбу, не дают передохнуть челябинцам.

6 мин — Опасно у ворот «Трактора»! Демченко хорош! Но и защита наша не уступает. Отличное меньшинство у «черно-белых».

5 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №23 Юрий Сергиенко, подножка, 2 мин.

5 мин — Один на один выходил казахстанский игрок, но не смог переиграть Демченко!

4 мин — Сергей Коньков наносил первый бросок по воротам «Барыса», но не сильно опасно.

3 мин — Алексей Кручинин выходил на ворота «Барыса», но не позволили ему защитники казахстанского клуба бросить по владениям Эдди Паскуале.

3 мин — Демченко выкатился из ворот, чтобы поймать шайбу. Очень сложное начало для челябинцев.

2 мин — Еще одна попытка броска! Активен «Барыс», очень агрессивно настроены.

2 мин — Первый точный бросок по воротам Демченко. Но надежен Василий. Правда, пока без клюшки. Потерял он ее в схватке с игроками «Барыса».

1 мин — Довольно активно начался матч, но по большей степени игра разворачивается в зоне «Трактора».

1 мин — Стартовое вбрасывание за «Трактором»!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Команды и рефери выходят на лед. Сейчас прозвучат гимны и состоится стартовое вбрасывание.

Тренерские штабы обеих команд уже определились с играющими составами на сегодня.

Здравствуйте уважаемые любители хоккея! Сайт «Первый областной» приветствует вас в этот пятничный вечер на матче между нур-султанским «Барысом» и челябинским «Трактором».

Игра проходит в городе Алма-Аты в рамках проекта KHL World Games. Предыдущий матч «Барыса» против московского «Спартака» в этом городе собрал больше 12-ти тысяч зрителей, поэтому и в этой игре можно ожидать ажиотаж и сумасшедшую поддержку у клуба из Казахстана. Это станет очередной проверкой для «черно-белых» в последнем матче самой долгой выездной серии.

Удержат ли «Трактор» первую строчку среди всех команд КХЛ по завоеванным в гостях очкам? Или же трибуны погонят «Барыс» вперед?

Узнаем вместе с вами! Начало матча с 18:30 по челябинскому времени.