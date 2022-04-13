«Техника дзюдо у меня некрасивая? Зато эффективная!» — чемпионка России Дина Гизатулина

Сильнейшая в мире спортсменка по борьбе на поясах успешно осваивает новый для себя вид единоборств

На завершившемся в Тюмени первенстве России до 23 лет по дзюдо очередное чемпионское звание завоевала спортсменка из Кунашака Дина Гизатулина. Сильнейшая в мире спортсменка по борьбе на поясах в 17-летнем возрасте перешла в олимпийский вид спорта. На первых порах проигрывала, набивала шишки. А теперь — один из лидеров южноуральской команды и кандидат на участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Спортсменка из башкирской семьи в интервью ИА «Первое областное» дает объяснение своему феноменальному прогрессу в дзюдо.

— Дина, ты начала заниматься дзюдо на серьезном уровне в 17-летнем возрасте. То есть в 2018 году. Какой-то слишком короткий промежуток времени тебе понадобился, чтобы утвердиться в новом для себя виде единоборства.

— Я бы не сказала, что при переходе в дзюдо у меня сразу все стало получаться. Наоборот, получала по башке от старших девушек. В переносном смысле, конечно (смеется). Прошло немало времени, прежде чем я привыкла к новой для себя обстановке в Центре олимпийской подготовки по дзюдо, освоила приемы, получила понимание того, как и каким образом нужно бороться. И только потом я уже научилась давать сдачи и побеждать.

— Могу себе представить, каких результатов ты могла бы достигнуть, если изначально оказалась бы в этом виде спорта.

— К чему сейчас гадать? Каждый человек реализовывает себя там, где у него лучше получается.

— Но это же такой удар по самолюбию тренерской школы южноуральского дзюдо. А она, кстати, одна из лучших в стране.

— Конечно, от тренера очень многое зависит, но я считаю, что в первую очередь важен человеческий фактор. То есть талант спортсмена, его трудолюбие, желание и стремление добиться высоких результатов. Я сама по себе очень упертый человек. Не знаю, с чем это связано — генетически так сложилось или родители дали такое воспитание. Но с юных лет привыкла ставить перед собой задачи и выполнять их. И терпеть не могла, если у меня что-то не получается. Кроме того, мне кажется, во многих видах спорта можно добиться серьезных результатов, даже если оказываешься там в достаточно зрелом возрасте.

— Наверное, помогло и то, что ты перешла в дзюдо уже состоявшейся спортсменкой. В детстве ты начинала заниматься самбо, верно?

— Да, у меня папа в молодости занимался вольной борьбой, поэтому только поддержал мое стремление попробовать свои силы в самбо. Мне почему-то сразу приглянулся этот вид спорта с первых же тренировок.

— Неужели маленькой девочке больше нечем было заняться в Кунашаке?

— Я тогда была уже не такой уж маленькой, 12—13 лет где-то было. До этого в Челябинске жили, я водным поло занималась в бассейне «Строитель». А потом переехали жить в Кунашак. Бассейн там хоть и был, но мне не до него было. Надо было привыкать к новой школе, друзьям, обстановке. Какой там спорт? В школе у нас классный руководитель тренировал в секции по легкой атлетике. Но бегать мне не нравилось. Зато в самбо, повторюсь, нашла себя.

— А интерес к водному поло остался? У нас же в регионе есть сильная команда — «Уралочка» из Златоуста. Следишь за ее играми?

— Пристально нет, но за новостями слежу, знаю о ее успехах из СМИ. Радуюсь за девчонок, они молодцы. А про себя думаю: хм, а я же тоже могла бы быть в команде. Кто знает, какой спортсменкой я бы стала, если бы в свое время не бросила водное поло (смеется).

— В Кунашаке вряд ли было много девушек в секции. Боролась с мальчишками?

— Да, спарринговала в основном с ребятами. И это даже хорошо — с ними намного интересней.

— Почему?

— Они силу свою дозируют, борются в игровой манере. А девушки слишком сосредоточены даже на тренировках, зарубаются и выплескивают всю энергию на сопернице.

— Слышал, что в дзюдо у спортсменок в первую очередь страдают уши. В пылу борьбы девушки хватаются за них со страшной силой.

— Да, есть такое (хохочет). Мне вот два раза уши ломали, и жидкость из них тоже выкачивали. Сломать ухо в дзюдо очень легко, можно этого даже не заметить. Но все-таки происходит такое у нас не так часто. Вот у борцов вольного или греко-римского стиля уши как у Винни Пуха (улыбается). У нас же больная точка — фаланги рук, вот они сильно подвержены травмам и вывихам.

«Впервые Дину я увидел на турнире по борьбе на поясах, посвященном памяти моего отца. Ей тогда 13 лет было. Она ничем особенно не запомнилась, кроме своей внешности — высокая, стройная и жилистая девушка. Техники нет, мало что умеет. Но подумал тогда, что для борьбы на поясах она подходит. Так и стали с ней заниматься. Девочка очень трудолюбивая, старательная. Во многом благодаря этим качествам она и стала бурно прогрессировать, показывать хорошие результаты. А я — строить планы, как пристроить ее в дзюдо, все-таки это олимпийский вид спорта. Работы у нас еще много, но с такой талантливой ученицей, не сомневаюсь, у нас все получится», — Морис Юсупов, личный тренер Дины Гизатулиной.

— Когда ты стала пробовать свои силы в борьбе на поясах?

— Практически сразу же, через год после тренировок в самбо. Вообще, живя в деревне, мы часто выезжали командой и выступали в различных видах единоборств — самбо, дзюдо, борьба на поясах. Мне кажется, тогда не имело большого значения, где и как выступать, главное — получать соревновательный опыт и практику.

— Но именно в борьбе на поясах к тебе пришел первый, по-настоящему крупный успех.

— Да, сначала выиграла чемпионат мира, потом еще дважды его повторила. Выполнила норматив заслуженного мастера спорта... И только затем, уже в зрелом возрасте, стала серьезно заниматься дзюдо.

— В каждом виде единоборства есть свои особенности. Сложно было перестраиваться и осваивать технику дзюдо?

— А мне и сейчас сложно в нем бывает. В первую очередь есть проблемы с захватом, а это в дзюдо — основа основ. От того, получится выиграть захват или нет, во многом зависит исход всего поединка.

— Некоторые эксперты отмечают, что твой козырь — сильные физические качества.

— Сомневаюсь в этом. Часто замечала, что в поединках с некоторыми соперниками, наоборот, «физики» не хватает. В таких случаях стараюсь перевести борьбу в партере. Вот там я себя чувствую как рыба в воде. Наверное, сказываются годы тренировок в самбо и борьбе на поясах — здесь важно в этом компоненте быть сильней соперников.

— А как относишься к утверждению, что Дина Гизатулина в дзюдо борется незрелищно?

— Зато эффективно! (Улыбается). У нас же дзюдо любят во многом из-за техничных и зрелищных бросков. А у меня, скажем так, этот элемент еще не столь хорошо поставлен. Помню, когда только пришла в дзюдо, в моем арсенале вообще не было бросков. Боролась так, что сама никого не бросала и не давала это делать другим.

— За четыре года уже освоила некоторые броски?

— Ну да, кое-что получается (улыбается).

— Тебя же реально рассматривали как одного из потенциальных кандидатов на включение в состав олимпийской сборной на Игры-2020 в Токио.

— При доле везения и стечении обстоятельств, возможно, могла туда попасть. Но, объективно говоря, к этому я еще не была готова. Кстати, в Токио Мадина Таймазова выступила здорово — завоевала бронзовую медаль.

— Олимпийский цикл к Парижу-2024 уже стартовал. Соперники в сборной России все те же?

— Думаю, да. Тренерский штаб будет просматривать и обкатывать тех, кто был в обойме при подготовке к Играм в Токио. Есть, правда, и молодые девчонки, которые могут «выстрелить». Все будет зависеть от того, как наши спортсменки будут выступать на международной арене. Но по понятным причинам мы пока остаемся не у дел. Хотелось бы состязаться в крупных рейтинговых турнирах с сильнейшими, но ограничиваемся пока внутренними соревнованиями.

— Самое время посвятить себя учебе, другим важным делам.

— Я заканчиваю 4-й курс УралГУФКа. Пошла сюда, чтобы была возможность совмещать спорт с учебой. Но, наверное, позже пойду получать второе образование. Но не знаю пока, в какой отрасли могла бы себя проявить и быть полезной обществу.

— Ты из башкирской семьи, где женщины всегда воспринимались в большей степени как хранительницы домашнего очага.

— Родители меня никогда и ни к чему не принуждали. Хотя и, будучи маленькой девочкой, я всегда впитывала в себя все те традиции, которые присущи нашей культуре. И старалась быть послушной и благодарной дочкой для родителей. Папа, например, и сейчас очень радуется моим успехам в спорте. Мама горда тем, что я с золотой медалью выпустилась из школы.

— Кулинарные способности от нее передались тебе?

— Надеюсь на это. По крайней мере, национальное блюдо бешбармак приготовить сумею (улыбается).

— У вас в Кунашаке свой дом, большое хозяйство. Скотина тоже была?

— Корова была, сейчас уже нет, только курочки остались.

— Помогала в хозяйстве? Доить корову получалось?

— Не без этого, помогала матери.

— Сейчас какие-то хобби и увлечения остались?

— Практически нет, все время занимает спорт. С удовольствием могу посмотреть фильмы, особенно спортивные, биографические. Некоторые картины очень заряжают, мотивируют к тренировкам и победам. В футболе не разбираюсь, хоккей иногда по ТВ смотрю.

— Кем ты видишь себя через 15—20 лет?

— Хорошим и порядочным человеком. Будет здорово, если останусь в каком-то качестве в спорте. Все-таки столько труда вложено в него. Допускаю, что будущая профессия будет как-то связана с детьми. Раньше хотела быть тренером, но теперь сомневаюсь, что смогу быть хорошим специалистом — это такая тяжелая и ответственная работа, у каждого спортсмена свои тараканы в голове. А вообще зачем так далеко загадывать? У меня в дзюдо все только начинается. И есть нереализованная мечта стать олимпийской чемпионкой. Эх, лишь бы вся эта ситуация с бойкотом российского спорта поскорее закончилась...

Фото автора и из личного архива Дины Гизатулиной