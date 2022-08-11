Татьяна Минина возглавит южноуральскую сборную по тхэквондо на Всероссийской летней спартакиаде

В составе команды Челябинской области выступят 12 спортсменов

В ближайшие выходные, 13 и 14 августа, в Москве пройдет турнир по тхэквондо в рамках Всероссийской летней спартакиады. Челябинскую область на соревнованиях представят 12 спортсменов, в том числе серебряный призер Олимпийских игр — 2020 в Токио Татьяна Минина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания пройдут в Центре художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве с 13 по 14 августа. Сильнейшие тхэквондисты страны разыграют 8 комплектов наград в олимпийских весовых категориях. Женщины будут биться за медали в категориях 49, 57, 67 и свыше 67 кг, мужчины — в 58, 68, 80 и свыше 80 кг.

Во Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов России принимают участие члены сборных команд страны, успешно выступивших на многоступенчатых отборочных соревнованиях. Челябинскую область в турнире представят 12 спортсменов, представляющих челябинские спортшколы «Коре», «Буревестник», «Юность-Метар», «Динамо» и «Конас». Возглавит команду одна из самых титулованных российских тхэквондисток, серебряный призер Олимпийских игр — 2020 Татьяна Минина.

Помимо нее в Москву на главный старт года отправятся мастера спорта международного класса Вячеслав Минин, Кристина Прокудина и Маргарита Близнякова. На высокие места претендуют победители и призеры всероссийских турниров Артем Нухов, Ольга Смолина, Юлия Бакрушева, Анна Пеконкина, Валерия Мокеева, Анастасия Бакланова, Анна Сучилова и Анастасия Егармина.

«Это очень важный и нужный старт для сильнейших российских тхэквондистов. По всем известным причинам выход им на международную арену закрыт. Спартакиада и есть тот старт, который позволяет им в конкурентной борьбе получить необходимый опыт, проверить свою готовность и тактические наработки», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» президент Союза тхэквондистов России Анатолий Терехов.

Отметим, что в первый соревновательный день, 13 августа, будут разыграны четыре комплекта наград: среди женщин в категориях до 49 и 57 кг и среди мужчин в категориях до 58 и 68 кг. По итогам каждого вида программы спортсмены завоевывают очки в командный зачет спартакиады среди субъектов РФ. За первое место начисляется 100 очков, за 2-е — 70, 3-е — 50 и т. д.