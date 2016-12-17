ЧР по фигурному катанию. Танцы на льду, короткая программа. Результаты

После первой части соревнований с большим отрывом лидирует пара из Москвы.
Вчера в ледовой арене «Трактор» завершился первый соревновательный день. После мужчин и спортивных пар на лед вышли танцоры. Подведены итоги первого дня — впереди произвольные программы.
Вчера первый соревновательный день Чемпионата России по фигурному катанию завершали танцевальные пары. Они были поделены на 2 разминки — по 5 пар в каждой. Все они представили свои короткие программы, а судьи выставили оценку. По результатам первого этапа соревнований лидирует пара Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева из Москвы. Следом идут Александра Степанова и Иван Букин, а некогда первая пара страны — Елена Ильиных и Никита Кацалапов выступают с новыми партнерами и занимают 4 и 3 места, соответственно.
Сегодня соревнования продолжатся. Короткую программу женщин, произвольную программу мужчин и произвольный танец пар смотрите на сайте «Первый областной» в разделе «Онлайн ТВ». Начало в 14:00.
Результаты выступлений танцевальных пар с короткой программой:
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев — 81.40 балла
Александра Степанова/Иван Букин — 76.47 балла
Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 73.78 балла
Елена Ильиных/Руслан Жиганшин — 73.22 балла
Тифани Загорски/Джонатан Гурейро — 69.01 балла
Софья Евдокимова/Егор Базин — 60.85 балла
Мария Ставицкая/Андрей Багин — 56.28 балла
Василиса Даванкова/Антон Шибнев — 53.03 балла
Людмила Сосницкая/Павел Головишников — 52.58 балла
Анастасия Сафонова/Илья Зимин — 45.18 балла
Фото: vk.com (Чемпионат России по фигурному катанию 2017)