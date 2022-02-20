Танец любви на паркете — в Челябинске подвели итоги Кубка Урала по аргентинскому танго

Самому старшему участнику соревнований 80 лет

В южноуральской столице на площадке ДК ЧЭМК собрались лучшие танцевальные пары. За звание сильнейших в различных номинациях боролись как любители, так и профессионалы аргентинского танго — более 80 участников из 14 городов страны, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Целью проведения Чемпионата «Кубок Урала», является популяризация аргентинского танго как формы культурного досуга. Привлечение широких слоев населения к занятиям социальными танцами, к активному и здоровому образу жизни.

«Мы впервые принимаем участие в соревнованиях по танцам как пара. Мы знакомы пару месяцев, а вместе решили танцевать танго месяц назад. За время, что мы танцуем вместе, возникла крепкая партнерская близость и это очень нас радует», — рассказывают участники турнира Павел Теребенин и Софья Резвушкина.

По словам организаторов, в этом году на Кубке впервые в России прошли соревнования в категории «Сеньоры» — те, чей суммарный возраст в паре (партнера и партнерши) превышает 100 лет.

«Мы танцуем танго 5 лет. Хотя можно сказать, что танцевали до этого всю жизнь. То были другие танцы. Однажды мы увидели красивейшую пару, танцующую танго. Подошли к танцующим, разговорились. Какова же была наша радость, когда мы узнали, что мы в нашем возрасте легко можем танцевать танго! Вот с тех времен мы и танцуем. А три года назад решили еще и участвовать в соревнованиях. Танго для нас — вся жизнь!» — поделились впечатлениями 75-летний Владимир Новокшонов и его партнерша Галина Калашникова из Екатеринбурга.

География и опыт участников были различными — от новичков, едва начавших свой путь в танго, до опытных милонгеро. Антон Маянцев, танцующий более 14 лет и имеющий также преподавательский опыт, приехал на Кубок со своей партнершей из Тюмени.

«Лучший танец сложно поймать, это могут быть две-три мелодии за весь вечер. Когда ты танцуешь социальные танцы на соревнованиях и понимаешь, что есть люди, которые тебя оценивают — это зажимает тебя. И вот с этим зажимом приходится справляться моим ученикам во время таких соревнований», — поделился своими наблюдениями Антон Маянцев.

«Первая задача — не разочароваться в том, что ты делаешь. Самое первое — это возможность победить себя, свои страхи. Не убежать с танцпола, а получить удовольствие от танца. Не могу сказать, что танцевала лучший свой танец — но все же он состоялся, был кураж, драйв, удовольствие от танца и от партнера. Даже получилось сегодня сорвать аплодисменты зрителей», — рассказала о своих впечатлениях Алла Семенова, партнерша Антона на Кубке.

Удовольствие от танца, а не победу на Кубке ставили главной задачей многие участники. Некоторые из них пришли в танго из бальных танцев, выбрав танго за возможность импровизировать, придумывать танец на ходу, а не танцевать заученные фигуры.

«Однажды я увидел, как танцуют танго. Имея опыт бальных танцев, я не поверил, что весь танец от начала и до конца, все эти красивые фигуры, которые вместе создают танцующие — это импровизация с первого шага. Это покорило меня и, начав танцевать танго, я больше не вернулся к бальным танцам. Танцуя танго на Кубке, я не стремлюсь одержать победу, как это было в бальных танцах или в спорте, мне хочется услышать и почувствовать партнершу и получить от этого удовольствие», — рассказал о своем опыте Евгений Поткин.

«Танго — это очень личное, этот танец создан только для тех, кто его танцует. Здесь нет четких критериев — как танцевать красиво и правильно. Если двоим удобно и хорошо — только тогда танец состоялся. В то же время танго схоже с театральным действием. Партнеры готовятся, наряжаются. Платья, туфельки, желание праздника — это так важно для девушки», — добавила к сказанному Елизавета Попова, партнерша Евгения Поткина на Кубке.

«Участие в кубке — это возможность потанцевать и познакомиться с хорошими партнерами и потанцевать с ними. И еще для нашей пары это получилась хорошая авантюра — мы знакомы и танцуем вместе 5 дней», — подытожил Евгений Поткин.

В Челябинск прибыли участники из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Магнитогорска, Еманжелинска, Уфы, Озерска, Ижевска. Аргентинское танго становится сейчас очень популярным. В этом году на турнире организаторы сделали новую номинацию — Сеньоры. Самому старшему участнику — больше 80 лет. Радуешься за этих людей, глядя с какой энергией, радостью и задором они танцуют сами и заряжают этим зрителей, мотивируя их прийти и самим начать танцевать!

«Мы готовим данный Чемпионат уже третий год как социальный проект, делающий популярным аргентинское танго как идею культурного досуга. Аргентинское танго — это движение, музыка, танец, коммуникация, контакт. Люди приходят на милонги не только потанцевать, но и познакомиться друг с другом и пообщаться. Цель такого проекта — привлечь к танго как можно больше тех людей, кто хотел бы разнообразить свой досуг при помощи танца. География нашего проекта сегодня составляет 14 городов и список этот только расширяется», — говорит один из организаторов соревнований, руководитель танцевальной школы «Он и Она» Алена Сахарнова.

Гостями Чемпионата стала известная пара во всем мире по аргентинскому танго-Чемпионы России и Европы, пятикратные финалисты и призеры Чемпионата Мира в категории Tango Escenario. Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева. Также в рамках Открытого Кубка Урала прошла художественная выставка на тему «Аргентинское танго».

Автор: Дмитрий Сопильняк.