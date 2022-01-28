Талисманы ГТО станут официальными маскотами спортивного фестиваля «СпортАккорд-2022»

Всемирный саммит бизнеса и спорта пройдет в Екатеринбурге в мае

В мае в Екатеринбурге пройдет главное деловое событие мирового спорта — Всемирный саммит бизнеса и спорта «СпортАккорд-2022». Организаторы мероприятия объявили, что официальными маскотами спортивного фестиваля станут талисманы ГТО, а также определились с генеральной темой делового события.

Саммит «СпортАккорд-2022» — это ключевое деловое событие в мировом спорте, которое объединяет на своей площадке около 2500 представителей международных федераций и делегатов Международного олимпийского комитета. Саммит разбит на несколько дней, в рамках каждого из которых поднимаются темы спортивного права и борьбы с коррупцией, финансов и инвестиций, заявочной работы и организации спортивных событий, новых стратегий в области СМИ и работы с болельщиками, а также здоровья спортсменов.

«На фестивале будет представлен комплекс „Готов к труду и обороне“, а его талисманы медведь Потап, леопард Вика, лиса Василиса, зайка Лиза и волчонок Макар станут символами международной площадки», — сообщают организаторы спортивного фестиваля.

В прошлом году талисманы получили новый дизайн и впервые приедут в столицу Урала в обновленном виде. Любой желающий сможет сфотографироваться с талисманами и попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО.

Оргкомитет Всемирного саммита бизнеса и спорта «СпортАккорд-2022» определился также с генеральной темой делового события — спортивная дипломатия, технологии, виртуальные мероприятия, инновации и экспорт технологий будут рассмотрены в разрезе единого подхода к наведению мостов в постоянно расширяющемся мире спорта. Именно стратегия объединения усилий в развитии индустрии станет главным маркером в повестке конференции SportAccord.