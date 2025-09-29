Светлана Бажанова получила руководящую должность в Федерации фигурного катания России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту назначена на пост гендиректора ФФККР

Челябинка Светлана Бажанова станет одним из руководителей Федерации фигурного катания на коньках России. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту назначена на пост генерального директора ФФККР. На этой должности она сменит Александра Когана, который стал генсекретарем и советником президента Федерации, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Ввиду длительного отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях и возникшей необходимости сосредоточиться на вопросах международной повестки исполком Федерации фигурного катания на коньках России согласовал переход Александра Когана на должность генерального секретаря, советника президента. Генеральным директором ФФККР назначена Светлана Бажанова», — говорится в заявлении ФФККР.

Светлана Бажанова является воспитанницей южноуральского конькобежного спорта. Заслуженный мастер спорта России. В 1994 году она стала олимпийской чемпионкой на дистанции 3000 метров. В ее активе также серебро и две бронзы чемпионатов Европы, пять титулов чемпионки России.

Муж спортсменки — известный челябинский конькобежец, а ныне тренер Вадим Саютин. Традиции спортивной семьи продолжает дочка Александра Саютина — она многократная чемпионка России по конькобежному спорту.