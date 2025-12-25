Сурдлимпийские чемпионки по дзюдо получили высшую спортивную награду Магнитогорска

Глава города Сергей Бердников отдельно отметил успехи Алины Поздеевой и Натальи Дроздовой

В Магнитогорске подвели итоги уходящего спортивного года, наградив лучших спортсменов и тренеров. Высшие награды — «За заслуги перед городом Магнитогорском» — получили два дзюдоистки, чемпионки Сурдлимпийских игр Алина Поздеева и Наталья Дроздова. Церемония прошла в рамках традиционного торжества «Спортивная элита», а награды отличившимся вручил глава города Сергей Бердников, сообщает пресс-служба мэрии Магнитогорска.

Открывая мероприятие, глава города подчеркнул, что Магнитогорск по праву считается мощным спортивным центром.

«Наши спортсмены добиваются больших успехов и прославляют Магнитку. Каждое звание мастера спорта — это престижно и значимо. Поздравляю всех с наградами! Отдельная благодарность тренерам, которые стоят за этими победами», — обратился к залу Сергей Бердников.

Кульминацией вечера стало вручение почетного знака «За заслуги перед городом Магнитогорском». Этой высокой награды удостоились дзюдоистки, чемпионки Сурдлимпийских игр Алина Поздеева и Наталья Дроздова. Также глава города вручил удостоверения и знаки отличия новоиспеченным мастерам спорта России и мастерам спорта международного класса. Среди награжденных — победители и призеры чемпионатов России по плаванию, академической гребле, скалолазанию, парусному спорту, легкой атлетике и другим дисциплинам.

Награды спортсменам также вручали председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов, и. о. начальника управления физкультуры и спорта Денис Абдуллин и председатель Совета ветеранов Александр Макаров.

В своем выступлении Сергей Бердников отметил, что статус спортивной столицы укрепляется не только победами атлетов, но и организацией крупнейших соревнований. Этой осенью Магнитогорск успешно принял два престижных турнира по фигурному катанию — всероссийские соревнования «Звезды Магнитки» среди юниоров и этап Гран-при России, что в очередной раз подтвердило высокий уровень спортивной инфраструктуры города.

Напомним, что в этом году Алина Поздеева завоевала золото на Сурдлимпийских играх в Токио. Магнитогорская дзюдоистка выиграла состязания среди спортсменов с ограничениями по слуху. Отправилась в столицу Японии и ее землячка Наталья Поздеева. Ранее она побеждала на подобных соревнованиях, однако сейчас взяла паузу в карьере после рождения ребенка.