Судьи международной категории провели семинар для южноуральских рефери по конному спорту

Мероприятие прошло на базе конноспортивного комплекса «Рифей»

В течение трех дней судейский корпус региональной федерации конного спорта прошел курсы повышения квалификации в рамках «Образовательной программы Федерации конного спорта России в регионах». Семинар для южноуральских специалистов провели судьи международной категории на базе конноспортивного комплекса «Рифей», сообщает региональная федерация конного спорта.

Руководителями семинара выступили специалисты ФКСР — судья международной категории Ирина Макнами и старший тренер молодежной сборной России по выездке Ольга Соболева. В семинаре приняли участие 20 специалистов из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы и Москвы. В программе мероприятия была представлена техническая и практическая информация, разбор правил, обсуждение нестандартных ситуаций в судействе. Вниманию участников семинара был представлен большой информативный блок теоретической части.

Под руководством наставников судьи разбирали по видео езду с чемпионатов и Кубков мира и Европы, знакомились с нюансами и новейшими тенденциями мирового судейства. В практической части — теневое судейство на манеже КСК «Рифей».

Судья мирового уровня Ирина Андреевна Макнами подробно разбирала со слушателями семинара спорные и сложные моменты соревновательной программы российских и международных турниров. Уникальная возможность выпала спортивным парам получить профессиональные консультации на тренировках наставника сборной страны Ольги Олеговны Соболевой.