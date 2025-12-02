Судьи ГТО в Челябинской области прошли курсы повышения квалификации

Повысили свои компетенции 48 специалистов региона

На базе Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров УралГУФК состоялось обучение по программе «Подготовка спортивных судей физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК „Готов к труду и обороне“ (ГТО)». В курсе приняли участие 48 специалистов — спортивные судьи и инструкторы из центров тестирования ГТО со всей Челябинской области, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий.

Гибкий формат обучения стал одной из ключевых особенностей мероприятия. Программа была построена таким образом, чтобы слушатели могли сочетать онлайн-лекции с очными практическими занятиями. Теоретические знания сразу закреплялись на практике в университетском легкоатлетическом манеже, что позволило достичь максимального эффекта от обучения.

Лектором выступил заведующий кафедрой теории и методики легкой атлетики УралГУФК Дмитрий Матюхов. В рамках курса он подробно разобрал организацию и методику приема нормативов ГТО по различным видам испытаний. Особое внимание было уделено актуальной и важной теме — инклюзивному подходу в спортивном тестировании.

Дмитрий Матюхов провел для слушателей блок «Организация и проведение тестирования различных физических качеств в соответствии с нозологическими группами инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». Этот раздел вызвал живой интерес и дискуссии среди участников, подчеркивая социальную значимость и доступность комплекса ГТО для всех категорий населения.





По итогам интенсивного трехдневного обучения все 48 слушателей успешно прошли итоговую аттестацию, подтвердив свою квалификацию и готовность к дальнейшей профессиональной работе в центрах тестирования ГТО.