Студенты ЮУрГУ выиграли состязания по киберспорту в турнире по CS2

Соревнования прошли в рамках областной универсиады вузов

В Челябинске завершился очередной вид областной универсиады вузов. Студенческие команды боролись за титул чемпиона и медали в состязаниях по компьютерному спорту. Победу в дисциплине «тактический трехмерный бой» (Counter Strike 2) одержали студенты ЮУрГУ, во второй группе команд чемпионами стали студенты УрСЭИ, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий.

В соревнованиях приняли участие 11 студенческих команд. Соревновались киберспортсмены в дисциплине «тактический трехмерный бой» (вид программы — Counter Strike 2). По итогам прошедших встреч в первой группе золото завоевали студенты ЮУрГУ, серебро осталось за ЧелГУ, а бронза за УралГУФК.

Во второй группе места распределились следующим образом: студенты УрСЭИ забрали золотые награды, МИДиС стал вторым, а УФ РГУП взял бронзовую награду.

«Компьютерный спорт уже прочно входит в программу различных комплексных соревнований. И заслужил право стать полноценным видом региональной универсиады вузов. Рады тому, что именно на нашей базе мы открыли первую в УрФО муниципальную спортшколу по киберспорту. Уверен, что в скором времени ее воспитанники продолжат победные традиции наших студентов», — отметил директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Отметим, что универсиада вузов Челябинской области является одной из самых массовых в регионе. Сильнейшие студенты региона соревнуются в различных видах спорта и дисциплинах, а итоги комплексных состязаний ежегодно подводятся в начале декабря на празднике «Звезды студенческого спорта».