Студенты ЮУрГУ выиграли легкоатлетическую эстафету в Челябинске

Они победили в главном забеге и завоевали «Бронзового бегуна»

Сегодня, 1 мая, в Челябинске прошла традиционная, 91-я по счету, легкоатлетическая эстафета, а также велогонка и заезды на лыжероллерах по центральной улице города. В главном забеге победу одержала команда ЮУрГУ. В конкурентной борьбе они опередили студентов из УралГУФКа и завоевали главный трофей — статуэтку «Бронзовый бегун», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Легкоатлетическая эстафета по традиции прошла на центральной улице города — проспекте Ленина. Участники стартовали на площади Революции, делали поворот на у памятника Курчатова и возвращались к финишу обратно. В программе легкоатлетических состязаний было три забега.

В первом из них в драматичной борьбе выиграла команда спортобщества «Динамо». Во втором за победу боролись учащиеся общеобразовательных школ. Здесь неожиданную победу одержала команда образовательного центра № 2 «Ньютон» Курчатовского района. Они опередили спортивную школу-интернат № 50 Ленинского района.

Но главным был третий по счету забег, в котором выступили сильнейшие легкоатлеты Челябинска. Здесь острое соперничество оказали друг другу студенты ЮУрГУ и УралГУФК. Большую часть дистанции лидерами были студенты ЮУрГУ. Однако их преимущество над соперниками из спортивного вуза было минимальным — не более 30-40 метров.

На одном из этапов, женском (он являлся призовым и составлял 590 м), едва не наметился перелом. Елена Анциферова из УралГУФК стала сокращать отставание от бежавшей за ЮУрГУ Вероники Глебовой. Последняя, впрочем, нашла в себе силы на то, чтобы ускориться на финише своего этапа и «привезти» соперникам те же 30 метров дистанции. Студенты ЮУрГУ пересекли линию финиша первыми. На последнем этапе удержал преимущество Роман Чибисов.

«Мы заслужили эту победу. Долго и серьезно готовились к этой эстафете. Моя задача на последнем этапе заключалась в том, чтобы не провалиться. Знаете, погода внесла свои коррективы, а надо было перед финишной прямой преодолеть вираж. Были опасения того, что можно поскользнуться и упасть. К счастью, все обошлось», — отметил после финиша Роман Чибисов.

Студенты ЮУрГУ завоевали «Бронзового бегуна». В третий раз подряд! Главный тренер команды Семен Князев акцентировал внимание на том, что в этом году удалось сформировать крепкую и равную по составу участников команду. Это и позволило показать такой результат. Третьими финишировали студенты ЮУрГГПУ.