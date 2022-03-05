Студенты ЮУрГУ стали призерами Всероссийской зимней универсиады в спортивном ориентировании

Южноуралец Артемий Дорма завоевал три медали

В Уфе на VII Всероссийской зимней универсиаде завершились финальные соревнования по спортивному ориентированию. Успешно выступила сборная ЮУрГУ, занявшая четвертое место в командном зачете, а одним из героев состязаний стал Артемий Дорма, в активе которого три медали различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.

Как сообщили в региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», Челябинскую область в состязаниях по спортивному ориентированию представляли спортсмены Южно-Уральского государственного университета и Уральского государственного университета физической культуры. В финальных соревнованиях приняли участие 162 спортсмена из 27 команд из различных субъектов РФ.

В составе южноуральской команды наиболее успешно выступил студент ЮУрГУ Артемий Дорма. Он завоевал три медали: золото в лыжной гонке-спринте (4,1 км), а также бронзовые медали в классической гонке и эстафете. Вместе с ним в эстафетной гонке призерами стали Данила Быков и Виталий Гуляев.

Студенты ЮУрГУ заняли итоговое четвертое место в командном зачете, у сборной УралГУФКа — 15-е место. Напомним, ранее, 25 февраля, Артемий Дорма выиграл золото спринтерской эстафеты на чемпионате мира среди студентов в Чехии.

В программе соревнований VII Всероссийской зимней универсиады представлены состязания по шести видам спорта. Челябинской области доверили провести по трем из них — конькобежному спорту, шорт-треку и керлингу.