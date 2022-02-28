Студенты ЮУрГУ одержали победу в командном зачете на областной универсиаде по боксу

По итогам соревнований сформирована сборная региона для участия в чемпионате России

В Челябинске подвели итоги областной Универсиады по боксу, по итогам которой будет сформирована команда для участия в чемпионате России среди студентов. Победу в командном зачете одержали спортсмены из Южно-Уральского государственного университета, сообщает региональная федерация бокса.

Областная универсиада по боксу прошла на базе СШОР «Алмаз». Более 40 студентов из крупнейших вузов региона боролись не только за призовые места, но и право попасть в сборную области. В боксерском турнире приняли участие представители вузов первой группы (численностью от 3 тысяч студентов): УралГУФКа, ЮУрГУ, Челябинского педагогического (ЮУрГГПУ) и Южно-Уральского аграрного университета.

Спортсмены в возрасте от 18 до 25 лет выступали в 13 весовых категориях. В общекомандном зачете победу одержали студенты Южно-Уральского госуниверситета, на втором месте — УралГУФК, третье место разделили две команды: ЮУрГАУ и ЮУрГГПУ.

«Бои были яркие и бескомпромиссные. По итогам соревнований сформирована сборная команда Челябинской области по боксу: сильнейшие бойцы будут представлять наш регион на чемпионате России среди студентов», — отметил старший тренер сборной Челябинской области по боксу Фаригат Касымов.

Чемпионат страны пройдет в Красноярске с 14 по 19 марта. В ближайшие две недели боксеры, вошедшие в состав областной сборной, будут усиленно готовиться к предстоящим соревнованиям. Учебно-тренировочные сборы пройдут в Челябинске, во дворце спорта «Динамо» (в центре спортивной подготовки по боксу) с 28 февраля по 12 марта.