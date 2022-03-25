Студенты УралГУФКа заняли второе место в общекомандном зачете среди сборных команд вузов Всероссийской зимней Универсиады. Министерство спорта подвела итоги VII Всероссийской зимней Универсиады. Южноуральские спортсмены завоевали 14 медалей, сообщает Министерство спорта РФ.
С 23 февраля по 20 марта состоялись финальные соревнования VII Всероссийской зимней Универсиады. Медали разыгрывались в пяти видах спорта. Соревнования по биатлону и лыжным гонкам прошли в Чайковском (Пермский край), конькобежному спорту, шорт-треку и керлингу — в Челябинске, спортивному ориентированию в Уфе. В соревнованиях приняли участие более 800 человек из 71 вуза 39 субъектов Российской Федерации.
«Эстафету, вслед за завершившимися Олимпийскими играми в Пекине, подхватило студенческое спортивное сообщество, дав старт VII Всероссийской зимней Универсиаде, главной площадкой которой стал Челябинск, принявший большую часть спортивных соревнований. Высокий уровень подготовки участников, их мастерство и выдержка позволили показать отменный результат. Желаю всем участникам достижения новых вершин и рекордов на пути к личным и спортивным победам», — прокомментировал итоги соревнований директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов.
В общекомандном зачете среди сборных команд вузов победу одержал НГУ им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург). Второе место занял Уральский государственный университет физической культуры, третье — Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. В общекомандном зачете субъектов Российской Федерации первое место занял Санкт-Петербург, второе — Челябинская область, третье — Москва.
«Именно на Южном Урале начали свой спортивный путь и достигли вершин спортивного Олимпа прославленные конькобежки — Лидия Скобликова и Ольга Фаткулина. Я уверен, что Универсиада станет своеобразным трамплином для участников к будущим победам и достижениям», — отметил министр по физической культуре и спорту Челябинской области Максим Соколов.
Первые три места по количеству завоеванных медалей и полученных призовых мест сборными командами вузов заняли Смоленский государственный университет спорта («золото» — 11, «серебро» — 9, «бронза» — 4), Уральский государственный университет физической культуры («золото» — 6, «серебро» — 3, «бронза» — 5) и Сибирский федеральный университет («золото» — 5, «серебро» — 3, «бронза» — 1).
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