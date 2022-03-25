Студенты УралГУФКа заняли второе место в командном зачете на Всероссийской зимней универсиаде

Южноуральские спортсмены завоевали 14 медалей

«Эстафету, вслед за завершившимися Олимпийскими играми в Пекине, подхватило студенческое спортивное сообщество, дав старт VII Всероссийской зимней Универсиаде, главной площадкой которой стал Челябинск, принявший большую часть спортивных соревнований. Высокий уровень подготовки участников, их мастерство и выдержка позволили показать отменный результат. Желаю всем участникам достижения новых вершин и рекордов на пути к личным и спортивным победам»,

— прокомментировал итоги соревнований директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов.

«Именно на Южном Урале начали свой спортивный путь и достигли вершин спортивного Олимпа прославленные конькобежки — Лидия Скобликова и Ольга Фаткулина. Я уверен, что Универсиада станет своеобразным трамплином для участников к будущим победам и достижениям»,

— отметил министр по физической культуре и спорту Челябинской области Максим Соколов.