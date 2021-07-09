Студенты УралГУФК выиграли чемпионат России по легкой атлетике

В Москве южноуральская команда завоевала 21 медаль

Успешно выступила на завершившемся чемпионате Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике команда Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК), сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

На соревнованиях в Москве, прошедших с 6 по 8 июля, были представлены команды 40 вузов страны. Они были разделены на две группы по наличию спортивной кафедры или института. В первую группу вошли 20 команд, в том числе и сборная УралГУФК. В результате острой и конкурентной борьбы южноуральские студенты сумели выиграть командный зачет. Позади осталась команда РГУФКиС (Москва) и Поволжский ГАФКСиТ из Казани.

Весомый вклад в победу южноуральцев внесли спортсмены, входящие в различные составы сборных страны. Так, победу одержали Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Анастасия Таушканова (спортивная ходьба), Ксения Исаева (метание молота), Наталья Комбарова (бег 100 м), Константин Холмогоров (бег 400 м). Кроме того, сборная УралГУФК взяла золото в смешанной эстафете 4×400 метров, на последних метрах дистанции обойдя РГУФК (Москва).

«У нашего специализированного вуза очень хорошая и сильная команда, за которую выступают сильнейшие легкоатлеты области. И результаты сборной УралГУФК, конечно, впечатляют. Это по-настоящему важная и значимая победа для всей южноуральской легкой атлетики», — считает руководитель Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО Челябинской области Александр Беленков.

Отметим, что призерами прошедших соревнований стали и другие южноуральские спортсмены: серебряные медали завоевали Ксения Исаева (метание диска), Наталья Комбарова (200 м), Максим Тиряков (400 м), Полина Чернобай (400 м), Александра Невзорова (1500 м), Артемий Никитин (800 и 1500 м), Алексей Ишмаметьев (спортивная ходьба), Александр Ермолов (метание молота), Александра Бредихина (400 м с барьерами). Бронза на счету Ивана Соловьева (прыжки в длину), Елены Гладковой (100 и 400 м с барьерами) и Алексея Сидорова (800 м).