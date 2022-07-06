Сегодня, 6 июля, в городе Грозном завершился III Всероссийский фестиваль ГТО среди студентов. Команда УралГУФКа заняла второе место в общекомандном зачете, сообщает Министерство спорта Челябинской области.
Соревнования проходили с 1 июля. В них принимали участие спортсмены из 36 регионов РФ. Команда спортсменов из УралГУФКа заняла второе место, уступив лишь чемпионам прошлого года из Белгородского государственного научно-исследовательского университета.
«В упорной борьбе нашим атлетам удалось обойти 36 команд со всей России и доказать, что комплекс „Готов к труду и обороне“ на Южном Урале имеет большую популярность. С такой амбициозной и целеустремленной молодежью мы можем быть уверены в большом спортивном будущем Челябинской области», — поздравил южноуральских спортсменов министр спорта Челябинской области Александр Гриб.
В личном зачете отличились студентки Челябинского университета. Ксения Хандусь в подтягивании из виса на низкой перекладине показала лучший результат — 53 раза. Ксения Шабалина обошла соперниц в беге на 200 метров. Она одолела дистанцию за семь с небольшим минут. Елене Гладковой не было равных в прыжке в длину с места толчком двумя ногами — ее результат 255 см. В индивидуальных испытаниях отличились мужчины. Руслан Наговицын в наклоне вперед из положения стоя на скамье показал третий результат — 31 см.
Напомним, II Всероссийский фестиваль ГТО среди студентов состоялся в Челябинске в 2019 году. В турнире приняли участие 182 студента из 23 субъектов страны.
Автор: Алексей Борякин
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