Студенты УралГУФКа стали призерами Всероссийского фестиваля ГТО

Южноуральская команда заняла второе место на соревнованиях в Грозном

«В упорной борьбе нашим атлетам удалось обойти 36 команд со всей России и доказать, что комплекс „Готов к труду и обороне“ на Южном Урале имеет большую популярность. С такой амбициозной и целеустремленной молодежью мы можем быть уверены в большом спортивном будущем Челябинской области»,

— поздравил южноуральских спортсменов министр спорта Челябинской области Александр Гриб.