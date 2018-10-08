/ Челябинские спортсмены победили на X всероссийском фестивале студенческого спорта

Сборная команда Челябинской области была представлена 30 южноуральцами, учащимися в различных вузах нашего региона.

В подмосковной Коломне с 1 по 6 октября прошел десятый фестиваль студенческого спорта. Соревнования были организованы сразу на нескольких спортивных площадках города. В ФОКе «Атлант» между собой соревновались пловцы, СШОР «Авангард» приняла на своей территории баскетболистов, а ДЮСШ «Олимпиец» — самбистов. Главной же площадкой стал конькобежный центр «Коломна», где прошли соревнования по по настольному теннису, шахматам, гиревому спорту, конькобежному спорту, а также викторина и испытания в рамках многоборья ГТО.

С первых дней соревнований в каждом из видов спорта ощущалась довольно высокая конкуренция, нашим спортсменам пришлось хорошо потрудиться, где-то проявить характер и упорство для того, чтобы удостоиться своих медалей в личных первенствах и стать победителями в общекомандном зачете. — рассказала о соревнованиях руководитель делегации Челябинской области, начальник отдела студенческого спорта ОГБУ «Дирекция СММ и ВФСК ГТО в Челябинской области Анастасия Пивоварова.

Отметим, Челябинскую область представляли 30 спортсменов из различных университетов области, таких как ЮУрГАУ, МГТУ имени Г. И. Носова, ЮУрГУ и ЧелГУ. Южноуральская сборная выиграла медальный зачет и стала победителем масштабных соревнований. Всего на соревнованиях были представлены 28 субъектов России.