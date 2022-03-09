Студенты из ЮУрГУ завоевали медали Всероссийской зимней универсиады в лыжных гонках

В командном зачете южноуральцы заняли шестое место

В городе Чайковском завершились состязания по лыжным гонкам в рамках VII Всероссийской зимней универсиады. В состязаниях приняли участие две команды южноуральских вузов, наиболее успешно выступили студенты ЮУрГУ, занявшие итоговое шестое место в командном зачете, сообщает региональный Минспорт.

Как сообщили в региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», в финальных соревнованиях приняли участие 40 команд из различных субъектов РФ. Среди них и две студенческие команды Челябинской области — ЮУрГУ и УралГУФК.

В первый соревновательный день спортсмены разыграли награды универсиады в гонках классическим стилем на дистанции 5 км у девушек и 10 км у мужчин. Во второй день спортсмены соревновались на аналогичных дистанциях в гонке свободным стилем.

У девушек в обеих пятикилометровых гонках с раздельным стартом не было равных представительнице ЮУрГУ Виктории Трошиной. В командном зачете сборная ЮУрГУ заняла шестое место, у команды УралГУФК — 11-е место.