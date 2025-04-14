Студенты Челябинской области стали призерами Фестиваля военно-технических видов спорта

На соревнованиях в Москве они состязались в фиджитал-спорте, гонках дронов и спортивном программировании

В Москве завершился первый Всероссийский фестиваль военно-технических видов спорта. Он собрал более 230 участников из 21 студенческой команды. Гонки дронов, спортивное программирование и фиджитал-спорт — эти три дисциплины вошли в программу комплексных соревнований. Второе место в командном зачете заняла сборная челябинских студентов, сформированная из представителей ЮУрГУ, Педагогического университета и УрСЭИ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Подобный фестиваль состоялся в нашей стране впервые, а инициатором его проведения выступил президент России Владимир Путин в рамках реализации госпрограммы «Развития физической культуры и спорта». Главной идеей события стала популяризация инновационных видов спорта, через которые в том числе осуществляется гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи.

Участниками мероприятия стали студенческие команды, они состязались в трех дисциплинах — фиджитал-спорте (тактическое многоборье), спортивном программировании и гонках дронов. В общей сложности фестиваль собрал более 230 спортсменов из 21 студенческой сборной.

В командном зачете сборная Челябинской области заняла второе место. Победу одержали спортсмены из Ростовской области, а замкнули тройку призеров представители Красноярского края. Отметим, что студенты ЮУрГУ здорово проявили себя в турнире по спортивному программированию и фиджитал-многоборью. В этих видах программы они уступили лишь хозяевам состязаний из Москвы.

Всероссийский фестиваль военно-технических видов спорта. Общекомандный зачет:

1-е место — Ростовская область;

2-е место — Челябинская область;

3-е место — Красноярский край.

Отметим, что кроме соревновательной части участников и гостей фестиваля ждала деловая программа. На протяжении всего дня на базе ГЦОЛИФК проходила научно-практическая конференция по вопросам развития инновационных видов спорта, использования их спортивно-образовательного и профессионально-прикладного потенциала.

Фестиваль был организован при участии Федерации компьютерного спорта России, а также Всероссийской федерации фиджитал-спорта, Федерации гонок дронов России, Федерации спортивного программирования России и многофункциональной платформы для проведения соревнований по спортивному программированию «Фонкод».

Фото: Московский центр воспитательных практик (mcvp.ru) и из личного архива участников соревнований