Студенты Челябинской области — призеры Спартакиады Союзного государства

На соревнованиях в Волгограде отличились легкоатлеты и пловцы

В Волгограде завершился второй этап Спартакиады Союзного государства Россия — Беларусь среди студентов ссузов «Мы выбираем спорт!». В них успешно выступили две южноуральские команды, ставшие призерами в командном зачете по легкой атлетике и плаванию, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

На протяжении четырех дней более 200 спортсменов из России и Беларуси выявляли сильнейших в легкой атлетике, плавании и футболе. Успешно выступили в «королеве спорта» студенты Челябинского энергетического колледжа им. С. М. Кирова. Под руководством тренера Дмитрия Крутилина наши земляки заняли второе место в командном зачете. В составе команды отличился легкоатлет Марк Рубашин, выиграв дистанции 100 и 200 метров.

«В первый день соревнований было сложней: в предварительном забеге травмировал ногу. С трудом добежал финал 100-метровки. Уже вечером наложили тейп на ногу, сделал на ночь компресс, промассажировал ее. Утром на следующий день боли не чувствовал. Эти процедуры помогли выиграть дистанцию 200 м», — отметил Марк Рубашин.

Здорово в беге на 800 метров выступила и его подруга по команде Ксения Жарина. Она уверенно выиграла финальный забег и стала победительницей соревнований. Однако, несмотря на победу, сама спортсменка осталась не очень довольна своим выступлением. Ей не удалось пробежать по личному рекорду.

Призерами состязаний по легкой атлетике стали и другие студенты южноуральского колледжа. Так, бронзовые медали завоевали Никита Куракин (100 м) и Александр Цилинко (200 м). Серебро на счету Анастасии Акашевой в прыжках в длину и смешанной команде эстафеты 4×400 м.

Достойно выступили и южноуральские пловцы. Здесь наш регион представляли студенты Златоустовского техникума технологий и экономики под руководством тренера Бориса Кумина. Наши земляки стали третьими в командном зачете. Наиболее успешно в личных состязаниях выступили Данила Иванов, выигравший 100-метровку брассом, и смешанная команда эстафеты 4×100 м, в активе которой бронзовая медаль.

Отметим, что Спартакиада Союзного государства проводится в целях укрепления дружеских связей между российскими и белорусскими школьниками и студентами, развития детско-юношеского спорта как приоритетного направления социальной политики наших стран, а также пропаганды здорового образа жизни.