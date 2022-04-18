В челябинском Дворце пионеров и школьников имени Крупской завершились финальные матчи областной универсиады высших учебных заведений по баскетболу. В женском турнире победу одержала команда из магнитогорского университета имени Носова, в мужском вне конкуренции были студенты УралГУФКа, сообщает региональная федерация баскетбола.
В женском противостоянии на паркете встретились две самые сильные команды региона — МГТУ им. Г. И. Носова из Магнитогорска и ЮУрГУ из Челябинска. На протяжении всего матча преимущество переходило от одной стороны к другой, но в финальной четверти девушкам из Магнитогорска удалось склонить его в свою пользу. Бронзовые медали в активе студенток УралГУФК.
В мужском дерби боролись УралГУФК и МГТУ им. Г. И. Носова. Здесь же челябинцам удалось создать себе преимущество в самом начале матча и удержать до финальной сирены.
Лучшими игроками финального турнира были признаны Анастасия Мордвинцева (МГТУ им. Носова) и Евгений Сизых (УралГУФК).