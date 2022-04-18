Студенты Челябинска и Магнитогорска вне конкуренции на областной универсиаде по баскетболу

Победителями турнира стали команды УралГУФК и МГТУ имени Носова

В челябинском Дворце пионеров и школьников имени Крупской завершились финальные матчи областной универсиады высших учебных заведений по баскетболу. В женском турнире победу одержала команда из магнитогорского университета имени Носова, в мужском вне конкуренции были студенты УралГУФКа, сообщает региональная федерация баскетбола.

В женском противостоянии на паркете встретились две самые сильные команды региона — МГТУ им. Г. И. Носова из Магнитогорска и ЮУрГУ из Челябинска. На протяжении всего матча преимущество переходило от одной стороны к другой, но в финальной четверти девушкам из Магнитогорска удалось склонить его в свою пользу. Бронзовые медали в активе студенток УралГУФК.

В мужском дерби боролись УралГУФК и МГТУ им. Г. И. Носова. Здесь же челябинцам удалось создать себе преимущество в самом начале матча и удержать до финальной сирены.

Лучшими игроками финального турнира были признаны Анастасия Мордвинцева (МГТУ им. Носова) и Евгений Сизых (УралГУФК).