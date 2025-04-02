Студентов ЮУрГУ пригласили на финал Национальной лиги по киберспорту

Им предстоит сразиться за победу в шутере Counter Strike 2

Федерация компьютерного спорта России пригласила студенческую команду ЮУрГУ принять участие в финале Национальной лиги по киберспорту с призовым фондом 4 миллиона рублей. Челябинским ребятам предстоит побороться за победу в турнире по шутеру Counter Strike 2, сообщается на сайте Федерации компьютерного спорта России.

«Учитывая заслуги команды Южно-Уральского государственного университета на турнирах Федерации компьютерного спорта России, будем рады пригласить команду ЮУрГУ для участия в основном этапе соревнований, минуя отборочные квалификации», — говорится в приглашении ФКС России.

Это уже второй сезон Национальной студенческой лиги киберспорта. В прошлом году команда ЮУрГУ уже приняла участие в турнире, но пробиться в финал соревнований не смогла. В этот раз она получила специальное приглашение от организаторов, минуя отборочный этап.

«Приятно, что в Федерации компьютерного спорта России высоко ценят уровень подготовки наших киберспортсменов. Мы активно развиваем этот вид спорта, причем на разных уровнях. Наши команды активно участвуют в студенческих состязаниях, кроме того, на базе института работает муниципальная детско-юношеская спортшкола по киберспорту», — отметил директор Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Основной этап турнира в дисциплине Counter Strike 2 пройдет в формате онлайн с 15 апреля по 2 мая. По его итогам будут сформированы команды для участия в LAN-финале (12—16 июня), где и определится победитель турнира. Общий призовой фонд соревнований составляет 4 миллиона рублей.