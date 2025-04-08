Студентки УралГУФК выиграли всероссийский турнир «Футзал — в вузы»

А челябинка Виктория Ланг была признана лучшим игроком

Студенческая женская команда УралГУФК выиграла Всероссийский турнир по футболу, прошедший в городе Волжском. В финальном матче челябинки выиграли у сборной УГЛТУ из Екатеринбурга, завоевав титул чемпионок. В составе команды лучшим игроком турнира была признана Виктория Ланг, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Всероссийский турнир «Футзал — в вузы» прошел в городе Волжском. Он собрал сильнейшие студенческие женские команды страны. Успешно в соревнованиях выступили и футболистки сборной УралГУФК. На групповом этапе они одержали две победы при одном поражении и вышли в следующий раунд турнира.

В полуфинале команда УралГУФК одержала победу над сборной Московского политеха со счетом 4:2, а в финале взяла реванш за поражение на групповом этапе у команды УГЛТУ из Екатеринбурга, завоевав чемпионский титул. Получили челябинки и индивидуальные награды. Так, лучшим вратарем турнира была признана Анастасия Парфирьева, а лучшим игроком — Виктория Ланг.