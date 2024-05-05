Студенческая сборная Челябинской области впервые завоевала серебро Кубка АСБ

Южноуральские баскетболисты в финале уступили соперникам из Москвы со счетом 50:65

Сборная Челябинской области по баскетболу впервые завоевала серебряные медали Кубка АСБ. Мужская студенческая команда достойно выступила на соревнованиях в Кирове. В финальном матче подопечные Владимира Емельянова уступили соперникам «МАИ-МБА» из Москвы со счетом 50:65, сообщает региональная Федерация баскетбола.

На соревнованиях в Кирове южноуральцы на протяжении трех дней боролись с сильнейшими командами крупнейшей студенческой спортивной лиги России. Подопечные Владимира Емельянова ярко выступили на групповом этапе, вышли в плей-офф, а в полуфинале сокрушили команду «Спарта-КубГТУ» — 101:79. И лишь в финале наши парни оступились, проиграв московской команде «МАИ-МБА» со счетом 50:65.

«Турнир прошел для нас, с одной стороны, не совсем как хотели, но, с другой стороны, задачу минимум мы выполнили — вышли в финал. В заключительной баталии, к сожалению, не попали свои броски. Немного не хватило ротации: три игры за три дня. Нас было всего девять человек, но, несмотря на это, парни бились в каждой игре. Я горжусь командой и игроками! Мы впервые в истории студенческой сборной попали в медали на турнире АСБ», — поделился своими впечатлениями главный тренер челябинской команды Владимир Емельянов.

Отметим, что по итогам турнира два игрока сборной Челябинской области вошли в символическую сборную. Директорат соревнований отметил игру Наума Чехланя и Василия Архипова. В составе команды также выступил известный по выступлениям в турнирах 3×3 за «Курчатов» Алексей Смолин.

