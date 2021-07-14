«Стритбол давно перестал быть „младшим братом“ баскетбола»

Челябинский спортсмен Кирилл Писклов выступит на Олимпийских играх в баскетболе 3×3

Российские баскетболисты не смогли завоевать олимпийские лицензии на Игры-2021 в Токио. Зато это сделали представители «маленького» баскетбола 3×3 — сборная страны с челябинцем Кириллом Пискловым имеет хорошие шансы бороться за медали. Спортсмен в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал о сложностях совмещения карьеры в двух игровых видах спорта и о своем желании поднять на новый уровень баскетбол в родном городе.

«Баскетбол 3×3 и 5×5 — два разных вида спорта»

— Кирилл, наверное, нужно в первую очередь объяснить читателям, чем отличается баскетбол 3×3 от классического баскетбола и стритбола. Как же правильно называть вид спорта, который впервые будет представлен на Олимпийских играх в Токио?

— Логичней и правильней называть его «Баскетбол 3×3» — это официально признанный МОК вид спорта. Да, в простонародье его называют стритболом, но все-таки это не совсем верно.

— Главное их отличие в том, что матчи проводятся на площадках с разным покрытием?

— Да, игры по стритболу проводятся на асфальте, баскетбол 3×3 — на специальном резиновом покрытии. Но есть и большие отличия в правилах игры. Ну и турниры, в отличие от классического баскетбола 5×5, проводятся, как правило, на улице.

— Когда и как ты с ним познакомился?

— Будучи пацаном я, конечно, понимал и знал, что такое стритбол. Но мне всегда казалось, что это травмоопасный вид спорта. Некое хобби для полезного времяпровождения у молодежи. И уж если человек профессионально занимается баскетболом, то вряд ли имеет смысл ему пробовать себя в стритболе. Честно, и у меня даже в мыслях никогда не было пробовать им заниматься. А потом из Федерации баскетбола России позвонил менеджер сборной 3×3, рассказал про этот вид спорта, пригласил на сборы. Вот тут мне стало интересно, стал изучать историю вопроса, смотреть многочисленные видео с разных турниров. И меня зацепил этот вид спорта.

— Чем?

— Своей зрелищностью, динамикой, быстротой реакции. Мне вообще импонирует то, что это контактный вид спорта.

— А чем объяснить то, что у тебя достаточно быстро и хорошо все пошло в баскетболе 3×3?

— Сложный вопрос. Наверное, из-за характера взрывного. Стиль игры мне подходит. Кроме того, я реально очень углубился в эту тему — просмотрел огромное количество видео с матчей лучших команд мира, изучил игру ведущих спортсменов.

— Игроки какого амплуа из классического баскетбола наиболее востребованы в баскетболе 3×3?

— Игроки-универсалы. Больше котируются крупные парни. А вот разыгрывающим в 3×3 делать нечего, им сложно себя здесь проявить. В этом виде спорта нужно уметь одинаково хорошо все делать — бросать, защищаться, продавливать соперника под кольцом и т. д.

— Не кажется ли тебе, что даже спустя много времени этот вид спорта будет продолжать оставаться «младшим братом» большого баскетбола?

— Нет, баскетбол 3×3 уже перестали так называть, потому что это совершенно другой вид спорта. Он выбрал свой путь развития и успешно по нему идет, становится популярным и массовым видом во многих странах мира. Когда я пришел в баскетбол 3×3, в России были, по сути, 4 хороших профессиональных команды, сейчас их больше 20, проводится чемпионат страны. И кандидатов на попадание в состав национальной сборной значительно увеличился, появилась конкуренция. Ну и самое главное — это олимпийский вид спорта. Две наши команды, мужская и женская, сумели завоевать путевки в Токио. В отличие от представителей «большого» баскетбола.

«Перерыв на отпуск позволить себе не могу»

— Сегодня мы видим, что некоторые игроки из баскетбола 5×5 пробуют свои силы в 3×3. Антон Покрашов яркий тому пример.

— Да, а ведь он участник Олимпийских игр, выступал за сборную России. И в «маленьком» баскетболе Антон здорово играет. У него еще есть шанс принять участие в двух Олимпиадах по разным видам спорта.

— Ты пока продолжаешь совмещать карьеру как в «большом», так и в «маленьком» баскетболе. Однако окончательный выбор в пользу одного из них рано или поздно придется делать.

— Да, я прекрасно это понимаю. Пока организм молодой и крепкий, мне хватает «физики» держать уровень и там, и там. Но все-таки очень сложно выдержать такие нагрузки. По сути я круглогодично, без отпусков занимаюсь любимым делом. И позволить себе перерыв на отпуск не могу. Сезон в классическом баскетболе начинается в конце августа — начале сентября, заканчивается в мае. И в то время как мои партнеры по команде уходят в отпуска, я начинаю свой сезон в баскетболе 3×3 — с мая по август все эти сборы, тренировки, турниры... Организму сложно держать себя в тонусе.

— Эти усилия и старания оправдывают себя? Можно ли в баскетболе 3×3 заработать?

— Есть много разных коммерческих турниров, но все зависит от их статуса и ранга. Скажем, есть так называемые «челленджеры» и «мировые туры». Вот там призовые победителям хорошие. Вполне сравнимы с классическим баскетболом.

— Впереди у тебя Олимпийские игры, главный старт в карьере для любого спортсмена. И, возможно, больше такого шанса громко заявить о себе у тебя не будет.

— Да, я понимаю всю важность и ответственность предстоящих стартов. Это действительно очень важный для меня турнир. Но я все же надеюсь, что у меня впереди еще будет много возможностей выиграть что-то серьезное и значимое. Но соглашусь с тем, что пробиться в состав сборной России по баскетболу 5×5 у меня шансов немного.

«Сфоткался бы с Евгением Малкиным. Говорят, я на него похож»





— Кирилл, а как ты вообще оказался в баскетболе? Где начинал делать первые шаги?

— В челябинском Дворце пионеров и школьников имени Крупской у тренера Владимира Аксарина. Лет шесть мне тогда было. А до этого еще два года занимался плаванием. Но родители как-то привели в баскетбольную секцию — мне сразу же все понравилось.

— В то время уже был в городе профессиональный клуб «Динамо-Теплострой»?

— Не могу сказать точно, кажется, нет. Эта команда чуть позже появится.

— Где же тебя приметили? Как получилось, что в юном возрасте ты уехал из Челябинска?

— Наша юношеская команда участвовала в финале чемпионата России в своей возрастной группе. В Видном работал известный сербский специалист Владан Чубрич. Видимо, мы с Лехой Жердевым (известный челябинский баскетболист, сын экс-главного тренера БК «Динамо-Теплострой» Эдуарда Жердева. — Прим. авт.) чем-то ему приглянулись. Предложили переехать в подмосковный спортивный интернат.

— Родители не отговаривали? Сколько тебе тогда лет было?

— 14 лет. Тяжело было принимать такое решение. Но если есть желание чего-то добиться, нужно было решаться на переезд. В то время не было видно перспектив баскетбола в Челябинске.

— В Суперлиге-1 ты поиграл немало. А шансы пробиться в Единую лигу ВТБ были?

— Каждый игрок должен понимать, что он хочет от этой Единой лиги? Перейти в топ-клуб, сидеть на лавке и получать хорошую зарплату? Возможно, для кого-то это хороший вариант. Мне этот вариант не очень нравится. Именно поэтому многие российские баскетболисты неплохого уровня выступают сейчас в Суперлиге-1 — здесь у них есть возможность получать игровую практику и неплохие деньги. Да, порой смотрю матчи с участием клубов Единой лиги ВТБ, ловлю себя на мысли, что тоже хочу там быть, но надо реально смотреть на вещи.

— Есть еще виды спорта, к которым есть любовь и интерес?

— О, я большой фанат спорта. Смотрю все матчи и трансляции по ТВ, про всех спортсменов хочу все знать.

— С кем-то из звезд спорта хотелось бы поближе познакомиться?

— Их много, и персонально кого-то сложно выделить. Наверное, хотел бы совместного фото с хоккеистом Евгением Малкиным. Знакомые и друзья говорят, что я на него чем-то похож.

— Свободное время чем обычно заполняешь?

— Ничего необычного про себя не расскажу. Как и все, люблю активный отдых, прогулки, общение с друзьями. Читать я не люблю, в самолете всегда сплю, компьютерные игры не интересуют. Женат, готовлюсь к тому, чтобы скоро стать отцом.

«Баскетбольные матчи в Челябинске могут собирать пятитысячник»

— Если ты так интересуешься спортом, то наверняка знаешь, что в Челябинске пытаются возродить баскетбол и даже строят современный комплекс для игровых видов спорта.

— Да, конечно, слышал об этом. И это здорово! У меня есть огромное желание сыграть за клуб родного города. Правда, пока не готов сказать, когда это может произойти.

— Зависит от уровня организации самого клуба и той лиги, в которой он будет выступать?

— Мне интересно было бы приложить руку к тому, чтобы поднять баскетбол в Челябинске на новый уровень. Я сейчас с интересом наблюдаю за тем, как «Челбаскет» продвигает свой бренд в медийном плане. Приятно видеть, что у клуба много почитателей и подписчиков в соцсетях. Очевидно ведь, что в Челябинске любят баскетбол. Скажем, в том же Екатеринбурге я не вижу, что баскетбол круче популяризируют. Лет 10 назад матчи «Динамо-Теплострой» собирали полные трибуны. А ведь зальчик в ДпиШ небольшой, но там была какая-то уютная и доброжелательная атмосфера.

— То есть собрать пятитысячные трибуны на баскетбольном матче новой «РМК-арены» — это не утопия?

— А почему бы и нет? Арену на Северке ведь строят? Там уже полгорода живет. Мне кажется, реально собирать аншлаги на баскетбольных матчах. Многое зависит от того, какой уровень игры будет показывать местный клуб...

— ...и какого уровня игроки в нем будут выступать.

— Не без этого. В Суперлиге-1 в России есть пять команд, которые по бюджету значительно превосходят остальных. С ними сложно бороться на равных. Но в плей-офф реально выйти. Мне кажется, уже сам факт того, что в Челябинске возродили мужской баскетбольный клуб, очень важен. Юные пацаны должны видеть, к чему стремиться, учиться у старших товарищей. Я сам проходил этот путь и понимаю, о чем говорю. Да, я уже чего-то достиг в спорте, но, возможно, путь наверх дался бы мне проще, если передо мной был бы живой пример того, куда расти.