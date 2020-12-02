Стрелок Антон Булаев завоевал медаль на соревнованиях в Рязани

Челябинец стал вторым на турнире по стрельбе из лука.

Челябинец Антон Булаев стал призёром Всероссийских соревнований по стрельбе из лука. Воспитанник СШОР № 5 по лыжным видам спорта завоевал серебро в соревнованиях на призы Михаила Малахова, которые прошли в Рязани.



«28 ноября прошли традиционные Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на призы Героя России, Почетного гражданина Рязани Михаила Малахова. Антон Булаев, Челябинский воспитанник МБУ „СШОР № 5 по лыжным видам спорта“, завоевал серебряную медаль. Его тренер — Валерий Чижов»,— рассказали «Первому областному» в управлении по физической культуре и спорту Челябинска.

Отметим, что всего в стартах в Рязани приняли участие более 170 спортсменов из 23 регионов России. Добавим, Антон Булаев — мастер спорта международного класса, член сборной команды России по стрельбе из лука, чемпион России и Европы, а также многократный победитель первенств страны. В прошлом году он стал чемпионом летней Универсиады в Неаполе, обыграв конкурентов в дисциплине «блочный лук».