Стартовала продажа билетов на первый домашний матч ФК «Челябинск» в новом сезоне. 30 июля на стадионе «Центральный» подопечные Виктора Булатова принимают одного из фаворитов второго дивизиона первенства ФНЛ — ФК «Тюмень». Цена билетов варьируется от 50 до 200 рублей, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
Матч состоится в 17 часов. Билеты можно купить в онлайн-режиме на сайте kassy. ru , а также во всех билетных кассах организации «Городские зрелищные кассы». В день матча к этим точкам продаж добавится касса непосредственно на стадионе «Центральный».
Стоимость билетов на домашних матчах ФК «Челябинск» в этом сезоне следующая: билеты на трибуны 100 рублей, билеты на VIP-трибуну 200 рублей, билеты для пенсионеров и учащихся — 50 рублей. Воспитанники ДЮСШ Челябинской области в сопровождении тренеров и дети до 7 лет могут посещать матчи бесплатно.
Напомним, что футболисты «Челябинска» стартовали с ничьей в первенстве ФНЛ‑2. Южноуральцы в гостях поделили очки с ФК «Новосибирск».
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