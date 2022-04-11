В Челябинске стартовала продажа билетов на финал чемпионата России по баскетболу 3×3, их стоимость варьируется от 100 до 600 рублей. Финальная стадия сезона пройдет во дворце спорта «Юность» с 29 апреля по 3 мая. В решающем этапе примут участие 10 мужских и 6 женских команд, сообщает региональный Минспорт.

Приобрести билеты на главное событие сезона в российском баскетболе 3×3 можно на сайте и в точках продаж «Городские зрелищные кассы». Купленный билет будет действовать в течение всего игрового дня. Также можно приобрести абонемент на все игры турнира.

В финале чемпионата России по баскетболу 3×3 примут участие 10 мужских и 6 женских команд. Часть из них определяется по общему зачету регулярного чемпионата, который сформируется после окончания четвертого тандема в Перми 14—15 апреля. По одному месту в мужской и женской сетке могут занять команды по выбору принимающей организации, остальные путевки получат обладатели wild card.

Групповой этап начнется 29 апреля, в этот же день пройдут игры баскетболистов-колясочников в рамках проекта «тихий! баскетбол». Торжественная церемония открытия состоится 30 апреля в 17:20. Полуфиналы, финалы и матчи за 3-е место состоятся 3 мая. В этот же день организаторы приготовили выступление приглашенной звезды.

Отметим, что 2 мая помимо группового этапа и четвертьфинала в мужском турнире состоится матч за «Малый Кубок Урала». Встретятся две женские команды: «Позитив» из Челябинска и «Десерт» из Екатеринбурга.