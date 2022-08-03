Челябинская область присоединится к всероссийским соревнованиям по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Турниры пройдут 13 августа во многих городах региона, а в областной столице — на спортплощадке у Дворца пионеров и школьников на Алом поле, сообщает региональная Федерация баскетбола.
Принять участие в турнире могут все желающие. Всю необходимую информацию о предстоящем событии можно получить здесь https://vk.com/clubstreetball74. Соревнования по уличному баскетболу будут проводиться в трех возрастных группах: юноши и девушки до 16 лет, юниоры и юниорки до 18 лет, а также мужчины и женщины 19 лет и старше.
По итогам соревнований победителям и призерам будут вручены кубки, медали и дипломы министерства спорта Российской Федерации.
Программа соревнований в Челябинске:
09:00—10:00 часов — жеребьевка, составление расписания игр;
10:00—10:30 часов — официальная церемония открытия;
10:30—15:00 часов — предварительные соревнования;
15:00—15:30 часов — финальные соревнования;
16:00 часов — церемония закрытия и награждения победителей.
Напомним, что в Челябинске также пройдет турнир по стритболу в рамках премии «Кардо». Победители соревнований отправятся в Белгород на финал премии.
Возрастное ограничение: 0+
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