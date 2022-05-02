Стали известны все участники плей-офф чемпионата России по баскетболу 3×3

Турнир в Челябинске подходит к своей логической развязке

Сегодня, 2 мая, завершился предварительный этап финала чемпионата России по баскетболу 3×3 в Челябинске. По его итогам определились все участники полуфинальных сражений, которые поведут борьбы за медали в плей-офф. Завершили турнир хозяева соревнований, баскетболисты златоустовского «Уральца», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Итак, чемпионат России по баскетболу 3×3 преодолел экватор и теперь движется к своему логическому завершению. Сегодня были сыграны заключительные матчи группового этапа, по итогам которого стали известны все участники плей-офф мужского и женского турниров.

Дневная программа соревнований стартовала с поединков мужских команд. Они, по большому счету, интригу в себе на таили. Еще по итогам вчерашнего дня стало ясно, что две прямые путевки в полуфинал получили два главных претендента на золото — московская «Руна» и химкинский «Гагарин». Однако борьба за 3-6-е места, дающие право на попадание в четвертьфинал, могла быть интригующей и многообещающей.

Здесь главным возмутителем спокойствия стал «Inanomo». Нельзя сказать, что парни из Москвы сотворили что-то удивительное, все-таки они и ранее здорово себя проявляли в отборочных тандемах, да и по ходу финала в Челябинске показали высокий уровень игры. Однако одержать верх над не знающей поражения «Руной» — дорогого стоит. Очевидно, что к решающим сражениям «Inanomo» подходит во всеоружии. И теперь в борьбе за победу в турнире преимущество двух лидеров не выглядит столь очевидным. В полуфиналах может произойти все, что угодно.

Одержали две победы на финише «регулярки» и парни из «Бэд Бойза». В первом случае в упорной борьбе команда из Брянска в упорной борьбе выиграла у пермского «Бионорда» (17:15), а во втором — у «Уральца» (22:11).

Увы, парни из Златоуста выступили в финале чемпионата, так и не одержав ни одной победы. Игра команды шла по нисходящей: показав достойную игру в первый день турнира, «Уралец» с каждым разом действовал все хуже. Очевидно, ребятам просто не хватило свежести и физических сил для того, чтобы противостоять лучшим клубам страны. В заключительный день турнира это проявилось в полной мере.

Еще в первом поединке дня против «Грязных парней» травму получил Дмитрий Алимов. Поэтому на заключительную игру чемпионата «Уралец» выходил в усеченном составе. Но и этого оказалось мало. Не смог завершить игру с «Бэд Бойз» капитан златоустовского клуба Святослав Накоряков. Соперники благородно пошли на встречу «Уральцу», согласившись доигрывать матч в формате «2×2». При этом не стали делать замены, хотя все возможности для этого были. Они уверенно выиграли, а вместе с тем и заслужили слова благодарности и аплодисменты в свой адрес. Как и игроки «Уральца». Они сыграли как смогли.

Не получилось показать свою игру и челябинской женской команде «Позитив» в поединке за Кубок Урала против «Десерта» из Екатеринбурга. Уже в дебюте наши девушки пропустили три безответные результативные атаки и вынуждены были отыгрываться. Полина Доля точным дальним броском вернула интригу в игру. Но дальше ход поединка контролировали девушки из «Десерта».

Хозяйки площадки засуетились, стали сбиваться на индивидуальные действия, бросать из неудобных положений. Команда из Екатеринбурга переигрывала оппонентов в скорости. К середине поединка на табло горели уже 3:10. И имели в своем активе уже 6 блок-шотов — удивительно много для такого скоротечного поединка. В итоге — 6:20. Наши девушки явно рассчитывали на более упорную борьбу. Но главное все-таки не в этом. Они доказали, что в Челябинске есть неплохая и амбициозная команда, которая при должном к ней внимании может прогрессировать и повышать свой уровень.

В вечерней программе женского турнира прошли три поединка, в которых судьба победителя решалась на последних секундах. И в двух из них в центре внимания были девушки из «Красной Пахры». Они сохраняли лишь теоретические шансы на выход в плей-офф. Но сыграли так, как будто это были последние поединки в их жизни. Сначала московский клуб на равных бился с питерским «TSOP-LED», уступив с минимальным счетом (12:13), а затем дали бой главному фавориту турнира — «Парибету» из Москвы. В последней атаке 16-летняя Виктория Манина могла принести победу своей команде, но бросок вундеркинда был неточен — 11:12.

Ну а завершали вечернуюю программу два четвертьфинала мужского турнира. Они и стали украшением дня. Особенно острым и упорным получился поединок между БК «Самара» и «Бэд Бойз». Команды равные и достойные друг друга, весь поединок шли нога в ногу. На каждый выпад соперника находился адекватный ответ. В критический момент взял игру на себя лидер брянской команды Шалва Шаташвили. Его точный дальний выстрел, а затем и обманная ювелирная передача сделали «+3» — «Бэд Бойз» оставалось лишь хладнокровено довести дело до победы — 19:18.

Не менее упорным получился и другой полуфинал «Inanomo» vs «ЦОП-Нева». Первая половина прошла в равной борьбе. А затем питерцы предприняли штурм, став наигрывать поймавшего кураж Дмитрия Крюкова. А тут еще Лео Лагутин забил дальний двухочковый бросок — «ЦОП-Нева» за три с небольшим минуты вырвались вперед — 15:11. Однако удержать преимущество не смогли.

У «Inanomo» нашелся свой герой. В самой концовке Владислав Мелешкин совершил точный дальний бросок, сделав «+2» для своей команды. В ответной заключительной атаке бросок из неудобного положения Станислава Сотникова цели не достиг — 20:18 в пользу команды из Москвы.

Завтра, 3 мая, на чемпионате России по баскетболу 3×3 в Челябинске определятся победители и призеры турнира. В 13:00 состоятся полуфинальные поединки мужского и женского турниров. В 15:00 — часовое выступление хедлайнера турнира L’One, а в 16:00 — поединки за 3-е место и финалы.

Мужской турнир. Участники плей-офф:

«Руна» (Москва)

«Гагарин» (Химки)

«Inamomo» (Москва)

«Бэд Бойз» (Брянск)

Женский турнир. Участники плей-офф:

«Парибет» (Москва)

«ЦОП-Петербург» (Санкт-Петербург)

«TSOP-LED» (Санкт-Петербург)

БК «Самара» (Самара).