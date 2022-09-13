Стали известны все участники Кубка губернатора Челябинской области по водному поло За победу в турнире будут бороться шесть команд



Предварительный раунд и полуфиналы Кубка губернатора пройдут 16 и 17 сентября в Златоусте, где команды проведут несколько игр друг с другом. Финалы и церемония награждения состоятся 18 сентября в Челябинске. Турнир примут сразу два плавательных бассейна — «Уралочка» в Златоусте и «Строитель» в Челябинске.



Участниками турнира стали команды: «Кинеф» (Кириши), сборная команда Нижегородской области, «Спартак» (Волгоград), «Штурм-2002» (Московская область) и две команды из Златоуста — «Динамо-Уралочка-1», «Динамо-Уралочка-2».



«Динамо-Уралочка-1» откроет Кубок игрой против сборной команды Нижегородской области в 11:00. В тот же день в борьбу вступит «Динамо-Уралочка-2» и сыграет против команды из Волгограда. 17 сентября пройдут также две игры с участием южноуральских команд: в 09:00 — «Динамо-Уралочка-1» против «Штурма-2002», а в 10:30 «Кинеф» встретится с «Динамо-Уралочкой-2».



Вход для зрителей свободный по флаерам, которые можно получить, направив заявку по электронной почте



Напомним, что южноуральские ватерполистки

Сегодня, 13 сентября, стали известны все участники Кубка губернатора Челябинской области по водному поло. На правах хозяев турнира «Динамо-Уралочка» выступит двумя командами. Всего за победу в турнире будут бороться шесть коллективов. Игры пройдут с 16 по 18 сентября в Златоусте и Челябинске, сообщает региональный Минспорт.Предварительный раунд и полуфиналы Кубка губернатора пройдут 16 и 17 сентября в Златоусте, где команды проведут несколько игр друг с другом. Финалы и церемония награждения состоятся 18 сентября в Челябинске. Турнир примут сразу два плавательных бассейна — «Уралочка» в Златоусте и «Строитель» в Челябинске.Участниками турнира стали команды: «Кинеф» (Кириши), сборная команда Нижегородской области, «Спартак» (Волгоград), «Штурм-2002» (Московская область) и две команды из Златоуста — «Динамо-Уралочка-1», «Динамо-Уралочка-2».«Динамо-Уралочка-1» откроет Кубок игрой против сборной команды Нижегородской области в 11:00. В тот же день в борьбу вступит «Динамо-Уралочка-2» и сыграет против команды из Волгограда. 17 сентября пройдут также две игры с участием южноуральских команд: в 09:00 — «Динамо-Уралочка-1» против «Штурма-2002», а в 10:30 «Кинеф» встретится с «Динамо-Уралочкой-2».Вход для зрителей свободный по флаерам, которые можно получить, направив заявку по электронной почте wpcluburalochka@gmail.com . После этого флаеры можно будет забрать с 5 сентября в кассах бассейнов «Уралочка» (Златоуст) и «Строитель» (Челябинск).Напомним, что южноуральские ватерполистки стали победителями на Всероссийской летней спартакиаде. В финале сборная Челябинской области обыграла команду Москвы со счетом 9:4.

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