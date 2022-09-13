Сегодня, 13 сентября, стали известны все участники Кубка губернатора Челябинской области по водному поло. На правах хозяев турнира «Динамо-Уралочка» выступит двумя командами. Всего за победу в турнире будут бороться шесть коллективов. Игры пройдут с 16 по 18 сентября в Златоусте и Челябинске, сообщает региональный Минспорт.
Предварительный раунд и полуфиналы Кубка губернатора пройдут 16 и 17 сентября в Златоусте, где команды проведут несколько игр друг с другом. Финалы и церемония награждения состоятся 18 сентября в Челябинске. Турнир примут сразу два плавательных бассейна — «Уралочка» в Златоусте и «Строитель» в Челябинске.
Участниками турнира стали команды: «Кинеф» (Кириши), сборная команда Нижегородской области, «Спартак» (Волгоград), «Штурм-2002» (Московская область) и две команды из Златоуста — «Динамо-Уралочка-1», «Динамо-Уралочка-2».
«Динамо-Уралочка-1» откроет Кубок игрой против сборной команды Нижегородской области в 11:00. В тот же день в борьбу вступит «Динамо-Уралочка-2» и сыграет против команды из Волгограда. 17 сентября пройдут также две игры с участием южноуральских команд: в 09:00 — «Динамо-Уралочка-1» против «Штурма-2002», а в 10:30 «Кинеф» встретится с «Динамо-Уралочкой-2».
Вход для зрителей свободный по флаерам, которые можно получить, направив заявку по электронной почте wpcluburalochka@gmail.com. После этого флаеры можно будет забрать с 5 сентября в кассах бассейнов «Уралочка» (Златоуст) и «Строитель» (Челябинск).
Напомним, что южноуральские ватерполистки стали победителями на Всероссийской летней спартакиаде. В финале сборная Челябинской области обыграла команду Москвы со счетом 9:4.
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