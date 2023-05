Стали известны все участники Кубка губернатора Челябинской области по хоккею

За победу в турнире будут бороться четыре команды

Сегодня, 24 мая, стали известны все участники хоккейного Кубка губернатора Челябинской области. В предсезонном турнире выступят четыре команды. Кубок пройдет в челябинской ледовой арене имени Валерия Белоусова с 23 по 26 августа, сообщает пресс-служба челябинской команды.Турнир в Челябинске пройдет в рамках подготовки хоккеистов «Трактора» к новому сезону КХЛ. Участниками турнира стали команды: «Ак Барс» (Казань), «Лада» (Тольятти), «Трактор» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск).Кроме того, «черно-белые» примут участие в предсезонном турнире в Казани с 10 августа по 14 августа . Во время учебно-тренировочных сборов также запланированы товарищеские игры.23 августа, среда15:00. «Ак Барс» vs «Лада»19:00. «Трактор» vs «Металлург»24 августа, четверг15:00. «Лада» vs «Металлург»19:00. «Трактор» vs «Ак Барс»26 августа, суббота13:00. «Металлург» vs «Ак Барс»17:00. «Трактор» vs «Лада»