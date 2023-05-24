Сегодня, 24 мая, стали известны все участники хоккейного Кубка губернатора Челябинской области. В предсезонном турнире выступят четыре команды. Кубок пройдет в челябинской ледовой арене имени Валерия Белоусова с 23 по 26 августа, сообщает пресс-служба челябинской команды.
Турнир в Челябинске пройдет в рамках подготовки хоккеистов «Трактора» к новому сезону КХЛ. Участниками турнира стали команды: «Ак Барс» (Казань), «Лада» (Тольятти), «Трактор» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск).
Кроме того, «черно-белые» примут участие в предсезонном турнире в Казани с 10 августа по 14 августа. Во время учебно-тренировочных сборов также запланированы товарищеские игры.
Расписание турнира:
23 августа, среда
15:00. «Ак Барс» vs «Лада»
19:00. «Трактор» vs «Металлург»
24 августа, четверг
15:00. «Лада» vs «Металлург»
19:00. «Трактор» vs «Ак Барс»
26 августа, суббота
13:00. «Металлург» vs «Ак Барс»
17:00. «Трактор» vs «Лада»
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