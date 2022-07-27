Сегодня, 27 июля, Российская федерация баскетбола (РФБ) провела жеребьевку баскетбольного Кубка России 2022/23. В турнире выступят три южноуральских коллектива: «Челбаскет», «Металлург» и женская команда «Славянка». Женский и мужской розыгрыши стартуют в третьей декаде сентября, сообщает пресс-служба РФБ.
Точный состав участников мужского Кубка России пока не определен. Помимо 33 уже заявившихся команд, две заявки находятся на рассмотрении — Университет спорта и «МицуБАСКЕТ». В случае утверждения они начнут выступление с Кубка С. Н. Тараканова вместе с 13 участниками Высшей лиги и Молодежного чемпионата, в состав которых вошли магнитогорский «Металлург» и челябинский «Челбаскет». Игры группового этапа пройдут 23-25 сентября. В «Финал четырех» Кубка С. Н. Тараканова выходят 4 победителя групп, он состоится 1-2 октября.
В женском турнире примут участие 26 команд. 14 из них выступят в сентябре в Отборочном раунде и разыграют Кубок Д. Я. Берлина. На групповом этапе они сыграют в четырех группах. В группу А вошла южноуральская «Славянка». Матчи группового этапа пройдут 22-24 сентября. В плей-офф выходят лишь 4 победителя групп. «Финал четырех» Кубка Д. Я. Берлина состоится 29-30 сентября. Выступление в Кубке России-2022/23 продолжат только два финалиста.
Напомним, что на заседании исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) утвержден состав участников на сезон-2022/2023. В состав Суперлиги-2, которая была переименована в Высшую лигу, вошли восемь клубов. Среди них и две южноуральские команды — «Челбаскет» и «Металлург».
Также в руководство БК «Челбаскет», в структуру которого вошла и «Славянка», объявил о возрождении после 7-летнего перерыва женского профессионального баскетбольного клуба. Женский клуб возглавит Захар Чернявский, имеющий большой опыт работы с молодыми и перспективными юниорскими командами.
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