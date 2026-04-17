Стали известны соперники женской сборной России на Кубке мира по водному поло

В составе нашей команды сыграют четыре ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста

Ватерпольная женская сборная России выступит на Кубке мира под своим флагом и гимном. На групповом этапе ей предстоит сыграть с командами Аргентины, Германии и ЮАР. Выступят в турнире на Мальте и четыре спортсменки «Динамо-Уралочки» из Златоуста. В составе национальной команды готовятся к Кубку мира Мария Макарова, Ольга Лупиногина, Полина Попова и Аниса Шарафутдинова, сообщает Федерация водного поло России.

Российские ватерполистки вновь будут выступать на международных соревнованиях как полноправные представители страны. 13 апреля 2026 года руководящий орган World Aquatics принял решение о всестороннем восстановлении членства российских спортсменов во всех дисциплинах водных видов спорта. Это означает возвращение обязательных атрибутов: названия, государственного гимна и флага России.

Уже 21 апреля женская национальная команда начнет новую международную историю. В ее составе — четыре воспитанницы златоустовского клуба «Динамо-Уралочка»: Мария Макарова, Ольга Лупиногина, Полина Попова и Аниса Шарафутдинова.

На групповом этапе Кубка мира в дивизионе 2 (здесь представлены 16 команд. — Прим. авт.) россиянки встретятся со сборными Аргентины, Германии и ЮАР. Далее восемь сильнейших команд (по 2 лучших из четырех групп) продолжат борьбу в плей-офф. Победитель этого этапа Кубка мира автоматически получает право участия в розыгрыше следующего года в дивизионе 1. Кроме того, тройка лидеров сразится с лучшими командами дивизиона 1 этим летом в Сиднее.