Российская федерация баскетбола определила всех участников заключительного тандема в дивизионе «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3. На турнире выступят две южноуральские команды — «Курчатов» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск). Они будут сражаться за попадание в решающую стадию чемпионата страны, сообщает пресс-служба РФБ.
На прошлом тандеме в Москве челябинский «Курчатов» в упорной борьбе вырвал путевку в высший дивизион «Мастер». В стыковом матче южноуральцы обыграли московский «МАИ-МБА» — 18:15. А «Металлургу» удалось закрепиться в «Мастере» благодаря победе на тандеме, проходившем в мае в Магнитогорске.
Добавим, что тандемом в Сочи завершается регулярная стадия чемпионата. Семь лучших команд и коллектив, который получит wild card, разыграют звание чемпиона России в Перми с 28 июня по 2 июля. Еще шесть команд выступят на Кубке претендентов.
Распределение по группам в первый день «Мастера»:
Дивизион «М1»
Группа A: «Самара» (Самара), Inanomo (Москва), «Металлург» (Магнитогорск).
Группа В: ЦОП Bad Boys (Санкт-Петербург), «Руна» (Москва), МБА (Москва).
Дивизион «М2»
Группа С: Bionord-PRO (Пермь), Khimki Power (Химки), «Курчатов» (Челябинск).
Группа D: ЦОП СПб (Санкт-Петербург), «ХелиТаб СКСО» (Екатеринбург), Bionord (Пермь).
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