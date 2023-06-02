Стали известны соперники южноуральских команд на чемпионате России по баскетболу 3×3 в Сочи

В турнире примут участие челябинский «Курчатов» и магнитогорский «Металлург»

Российская федерация баскетбола определила всех участников заключительного тандема в дивизионе «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3. На турнире выступят две южноуральские команды — «Курчатов» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск). Они будут сражаться за попадание в решающую стадию чемпионата страны, сообщает пресс-служба РФБ.



На прошлом тандеме в Москве челябинский «Курчатов» в упорной борьбе вырвал путевку в высший дивизион «Мастер». В стыковом матче южноуральцы обыграли московский «МАИ-МБА» — 18:15. А «Металлургу» удалось закрепиться в «Мастере» благодаря победе на тандеме, проходившем в мае в Магнитогорске.



Добавим, что тандемом в Сочи завершается регулярная стадия чемпионата. Семь лучших команд и коллектив, который получит wild card, разыграют звание чемпиона России в Перми с 28 июня по 2 июля. Еще шесть команд выступят на Кубке претендентов.

Распределение по группам в первый день «Мастера»:



Дивизион «М1»



Группа A: «Самара» (Самара), Inanomo (Москва), «Металлург» (Магнитогорск).

Группа В: ЦОП Bad Boys (Санкт-Петербург), «Руна» (Москва), МБА (Москва).



Дивизион «М2»



Группа С: Bionord-PRO (Пермь), Khimki Power (Химки), «Курчатов» (Челябинск).

Группа D: ЦОП СПб (Санкт-Петербург), «ХелиТаб СКСО» (Екатеринбург), Bionord (Пермь).