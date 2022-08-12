Стали известны соперники южноуральских футбольных клубов в Кубке России

ФК «Челябинск» и миасское «Торпедо» проведут свои матчи 31 августа

На заседании бюро исполкома РФС был представлен календарь Кубка России и утвержден новый формат проведения турнира. Южноуральские футбольные клубы ФК «Челябинск» и «Торпедо» Миасс проведут свои матчи 31 августа, сообщает пресс-служба РФС.



В Кубке России — 2022/2023 сыграют 103 клуба. Турнир начинается уже 16 августа. Южноуральские клубы стартуют в Кубке России 31 августа. ФК «Челябинск» сыграет в гостях против ФК «Жасмин» (Михайловск), а миасское «Торпедо» на домашней арене встретится с победителем пары «Нэфис» (Казань) — «Химик-Август» (Вурнары).



Также на заседании были утверждены новый формат проведения Кубка России с использованием системы Double Elimination. Это турнирная система с выбыванием после двух поражений, которую используют в турнирах по киберспорту: все участники стартуют в верхней сетке, а проигравшие могут дойти до финала через нижнюю половину.



Новый формат кубка призван заменить нереализованную идею о проведении Кубка РПЛ. Ранее турнир предложили разделить на два пути — путь Российской премьер-лиги и путь первой и второй лиг.

