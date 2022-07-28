Стали известны соперники ватерпольных южноуральских команд на всероссийской спартакиаде

В турнире примут участие мужская и женская сборные Челябинской области

В Москве состоялась жеребьевка мужского и женского турниров по водному поло Всероссийской летней Спартакиады. В соревнованиях выступят две южноуральские команды, основу которых составят ватерполисты Челябинска и Златоуста, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В мужском турнире на спартакиаде будут представлены 10 команд. На групповом этапе они разбиты на две группы — по 5 в каждой. Соперниками команды Челябинской области станут сборные Московской и Волгоградской областей, Красноярского края и Санкт-Петербурга.

В женском турнире выступят 8 команд. На групповом этапе южноуральские ватерполистки сыграют с командами ХМАО-Югры, Волгоградской области и Санкт-Петербурга.

Соревнования пройдут в Москве с 21 по 28 августа в двух плавательных бассейнах — «Динамо» и «Акватория-ЗИЛ». В мужском турнире выступят спортсмены не моложе 2005 г. р., в женском — не моложе 2006 г. р.

Напомним, что I Спартакиада сильнейших спортсменов России по летним видам спорта станет главным спортивным событием года. В ней примут участие более 10 тысяч атлетов, а соревнования пройдут в 12 регионах страны по 45 видам спорта. Челябинская область примет состязания по легкой атлетике.