Стали известны первые победители и призеры чемпионата России по фигурному катанию

Итоги второго соревновательного дня

На льду арены «Трактор» сегодня, 25 декабря, стали известны первые победители и призеры чемпионата России по фигурному катанию. Награды разыграли среди танцевальных пар и мужчин.

Так, среди пар победителями стала пара Александры Степановой и Ильи Букина — они набрали 132,88 балла. «Серебро» забрали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а бронзовые медали завоевали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Среди мужчин же «золото» завоевал Михаил Коляда, к слову, он стал чемпионом России в третий раз. За ним расположились Макар Игнатов, а замкнул тройку призеров Марк Кондратюк.

Завершили второй соревновательный день выступления женщин с короткой программой. Лидерство захватила призер чемпионатов мира и Европы Анна Щербакова. Совсем немного ей уступает 14-летняя восходящая звездочка российского фигурного катания Камила Валиева. Замыкает тройку призеров Дарья Усачева. Завтра, 26 декабря, женщины выступят с произвольной программой, а также зрители ожидают увидеть произвольную программу спортивных пар. Именно после этого станут полные итоги всего чемпионата России по фигурному катанию на коньках в Челябинске.