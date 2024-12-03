Стали известны лучшие спортсмены и тренеры года в Челябинской области

Итоги областного конкурса в четырех номинациях подвел региональный Минспорт

В Челябинской области определили лучших спортсменов и тренеров по итогам 2024 года. Конкурс организовал региональный Минспорт в четырех номинациях. Всех лауреатов наградят 13 декабря в правительстве Челябинской области. Публикуем список лучших из лучших и рассказываем, как изменилась методика определения лауреатов конкурса.

Региональный Минспорт ежегодно подводит итоги, называя имена лучших спортсменов и тренеров, которые добились наиболее высоких результатов уходящем году. Однако раньше списки топ-10 атлетов и их наставников формировались по итогам голосования экспертной коллегии Минспорта. Теперь же третий год списки лучших формируются на основе разработанной методики, в которой учитывается множество факторов, в том числе и результаты спортсменов на соревнованиях различного ранга. На основе этого атлеты получили рейтинговые баллы.

Победителями конкурса стали лауреаты в четырех номинациях: 20 лучших взрослых спортсменов, 20 лучших молодых атлетов до 23 лет, а также 10 лучших тренеров и топ-10 представителей адаптивных видов спорта.

«Областные конкурсы „Лучший спортсмен года“ и „Лучший тренер-преподаватель года“ утверждены постановлением губернатора Челябинской области. Региональные федерации по видам спорта представили в Минспорт необходимый пакет документов с приложением протоколов соревнований. В соответствии с балльной системой определен итоговый балл каждого спортсмена и тренера-преподавателя (тренера). В итоге был определен и сформирован рейтинг спортсменов и тренеров», — сообщила корреспонденту ИА «Первое областное» консультант управления спорта регионального Минспорта Вера Ласкина.

Отметим, что торжественная церемония награждения всех лауреатов конкурса запланирована на 13 декабря. Она состоится в правительстве Челябинской области.

Фото: министерство спорта Челябинской области.

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).