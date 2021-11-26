Стали известны имена тренеров на Матче Звезд ЖХЛ в Челябинске

Командами Запада и Востока будут руководить четыре специалиста

Для участия в четвертом Матче Звезд ЖХЛ, который пройдет в Челябинске 8 января 2022 года, выбраны главные тренеры четырех клубов. Это мероприятие откроет программу Недели звезд хоккея, которая пройдет в начале января в Челябинске, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В звездном уик-энде команды ЖХЛ разделены по географическому принципу. Состав Запада будет сформирован из представителей СКИФа, «Динамо-Невы», «Торнадо», «7.62» и «Ледяных Крыльев». Игроки «Агидели», «Бирюсы», «КРС Ванке Рэйз», СКСО и «Белых Медведиц» попадут в команду Востока.

Главным тренером команды Запада станет Игорь Аверкин (СКИФ), его помощником — Евгений Бобарико («Динамо-Нева»). Восток возглавит Денис Афиногенов («Агидель»), с ним в паре будет работать Александр Ведерников («Бирюса»).

Матч Звезд Женской хоккейной лиги впервые пройдет в Челябинске. Игра состоится 8 января 2022 года на ледовой арене «Трактор» им. В. К. Белоусова и откроет программу Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022. 9 января пройдет матч за Кубок Вызова МХЛ. Мастер-шоу и Фонбет Матч Звезд КХЛ 2022 запланированы на 15 и 16 января соответственно.