Стала известна программа соревнований «Российский азимут» в Челябинске

Впервые массовые состязания по ориентированию пройдут в Металлургическом районе

Определилась спортивная программа всероссийских массовых состязаний по спортивному ориентированию «Российский азимут» в Челябинске. Впервые массовые забеги пройдут не в городском бору, а в парке «Металлург» имени Тищенко. На старт 16 мая выйдут как профессиональные спортсмены, так и все желающие в любительском забеге, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» состоятся 16 мая в муниципальных образованиях Челябинской области. Центральный старт пройдет в Челябинске в парке «Металлург» имени О. И. Тищенко (ул. 60-летия Октября, 11).

«Российский азимут-2026» в Челябинске. Программа соревнований:

09:30 — работа комиссии по допуску участников соревнований;

10:30 — торжественная церемония открытия соревнований;

11:00 — старт спортивного забега групп МЖ—16, МЖ—14;

11:10 — старт спортивного забега групп МЖ—18, МЖ—21;

11:20 — старт спортивного забега групп МЖ—10, МЖ—12;

11:30 — старт спортивного забега групп МЖ—35, МЖ— 45, МЖ — 55;

11:50 — старт массового любительского забега;

с 12:00 — церемония награждения победителей и призеров соревнований.

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» ежегодно проходят в разных уголках страны. Они являются частью госпрограммы «Спорт России», которая направлена на популяризацию физической культуры и спорта в стране. Ее цель достичь уровня регулярных занятий спортом у 70% россиян.

