В Челябинской области 17 сентября пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации». На старт легкоатлетических забегов, которые состоятся в 43 муниципальных образованиях региона, выйдут более 20 тысяч южноуральцев. Накануне стала известна программа мероприятия центрального старта, который пройдет в областном центре, сообщает региональный Минспорт.
В Челябинске массовые забеги пройдут на территории лесопарковой зоны за легкоатлетическим комплексом имени Елены Елесиной. Причем, помимо спортивных забегов, состоятся и массовые забеги жителей районов южноуральской столицы.
Программа Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в Челябинске:
8:00 — начало регистрации участников спортивных забегов;
9:00 — старт забега на 12 000, 8000 и 6000 м;
10:00 — старт забега на 4000 м (юноши и девушки);
10:30 — старт забега на 4000 м (мужчины и женщины);
11:00 — старт забега на 1000 м (девочки);
11:20 — старт забега на 1000 м (мальчики);
12:00 — церемония торжественного открытия;
12:30 — старт забега Калининского района;
12:45 — старт забега Курчатовского района;
13:00 — старт забега Ленинского района;
13:15 — старт забега Советского и Центрального районов;
13:30 — старт забега Металлургического и Тракторозаводского районов.
Всероссийский день бега «Кросс Нации» — самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно в сентябре, начиная с 2004 года. Мероприятие проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» и национального проекта «Демография».