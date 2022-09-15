Стала известна программа «Кросса наций» в Челябинске

В легкоатлетических забегах 17 сентября могут принять участие все желающие

В Челябинской области 17 сентября пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации». На старт легкоатлетических забегов, которые состоятся в 43 муниципальных образованиях региона, выйдут более 20 тысяч южноуральцев. Накануне стала известна программа мероприятия центрального старта, который пройдет в областном центре, сообщает региональный Минспорт.

В Челябинске массовые забеги пройдут на территории лесопарковой зоны за легкоатлетическим комплексом имени Елены Елесиной. Причем, помимо спортивных забегов, состоятся и массовые забеги жителей районов южноуральской столицы.

Программа Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в Челябинске:

8:00 — начало регистрации участников спортивных забегов;

9:00 — старт забега на 12 000, 8000 и 6000 м;

10:00 — старт забега на 4000 м (юноши и девушки);

10:30 — старт забега на 4000 м (мужчины и женщины);

11:00 — старт забега на 1000 м (девочки);

11:20 — старт забега на 1000 м (мальчики);

12:00 — церемония торжественного открытия;

12:30 — старт забега Калининского района;

12:45 — старт забега Курчатовского района;

13:00 — старт забега Ленинского района;

13:15 — старт забега Советского и Центрального районов;

13:30 — старт забега Металлургического и Тракторозаводского районов.

Всероссийский день бега «Кросс Нации» — самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно в сентябре, начиная с 2004 года. Мероприятие проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» и национального проекта «Демография».