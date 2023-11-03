Молодежная хоккейная лига опубликовала состав команды «Востока», которая 3 декабря примет участие в Кубке Вызова МХЛ в рамках «Недели звезд хоккея — 2023». В матче сыграют пять южноуральских хоккеистов — Руслан Хажеев, Владислав Юсупов, Дмитрий Киржаков, Андрей Козлов и Илья Квочко, сообщает пресс-служба МХЛ.
Новый формат отбора игроков позволил тренерскому штабу Дмитрия Бурлуцкого сформировать мощный состав, в котором сыграют представители девяти команд. В тренерский штаб команды вошел наставник челябинской «молодежки» Марат Аскаров.
В предстоящем Кубке Вызова МХЛ от южноуральских клубов «Белые медведи» и «Стальные лисы» примут участие пять игроков. В состав команды «Востока» вошли голкипер Руслан Хажеев, нападающие Владислав Юсупов и Дмитрий Киржаков (все — «Белые медведи»), а также форварды Андрей Козлов и Илья Квочко (оба — «Стальные лисы»).
Лучший бомбардир «Белых медведей» в текущем сезоне Дмитрий Киржаков уже вызывался на Кубок Вызова в 2022 году, но тогда матч был перенесен. Для вратаря Руслана Хажеева и защитника Владислава Юсупова это будет первый вызов на турнир.
Нападающий Андрей Козлов в текущем игровом году стал капитаном «Стальных лисов». На его счету 19 игр и 20 (10+10) очков. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Стальных лисов». На счету Ильи Квочко 15 матчей и 15 (3+12) очков. Нападающий — лучший ассистент команды в текущем сезоне. В данный момент игрок находится в расположении сборной России U20, где готовится к выступлению на Кубке Будущего.
Добавим, что накануне женская хоккейная лига опубликовала списки игроков, которые выступят на Матче Звезд ЖХЛ — 2023 в Туле 2 декабря. В команду «Востока» вошли три хоккеистки челябинских «Белых медведиц» — вратарь Милена Третяк, защитник Марина Лазарева и нападающий Мария Надеждина.
Матч Звезд ЖХЛ откроет программу Недели Звезд Хоккея. 3 декабря в «Ледовом дворце» состоится Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги. Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ пройдут в Санкт-Петербурге на новой «СКА-Арене» 9 и 10 декабря 2023 года.
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