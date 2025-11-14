Стал известен состав хоккейной сборной России на Кубок Первого канала

В турнире примут участие два игрока «Трактора» и три — из «Металлурга»

Тренерский штаб сборной команды «Россия 25» определился с хоккеистами, которые выступят на Кубке Первого канала в Новосибирске. В заявку вошли 38 игроков, в том числе пять из команд Челябинской области. Среди них два хоккеиста «Трактора» и три — из магнитогорского «Металлурга», сообщает Федерация хоккея России.

Состав команды «Россия 25» был сформирован таким образом, чтобы средний возраст хоккеистов сборной составил 25 лет. В нем представлены 38 игроков из 13 клубов КХЛ. Среди них и пять из двух южноуральских команд — «Трактора» и «Металлурга».

Состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала:

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург» Мг), Владислав Подъяпольский («Динамо» М), Владимир Галкин («Автомобилист»), Илья Самсонов («Сочи»).

Защитники: Александр Елесин («Локомотив»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Григорий Дронов, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дамир Шарипзянов, Семен Чистяков (оба — «Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» М), Дмитрий Юдин, Ярослав Бусыгин (оба — «Автомобилист»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Даниил Орлов («Спартак»).

Нападающие: Егор Сурин, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов (все — «Локомотив»), Данил Аймурзин, Руслан Абросимов (оба — «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров («Металлург» Мг), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Николай Коваленко, Павел Карнаухов, Дмитрий Бучельников, Прохор Полтапов (все — ЦСКА), Максим Джиошвили, Артем Ильенко (оба — «Динамо» М), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Сергей Гончарук («Торпедо»), Павел Порядин («Спартак»).

Таким образом, в заявку команды попали три хоккеиста из «Металлурга»: вратарь Илья Набоков, форварды Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров, а также два защитника «Трактора»: Григорий Дронов и Сергей Телегин.

Кубок Первого канала пройдет с 9 по 14 декабря. Подопечные Романа Ротенберга сыграют два матча — с национальными командами Беларуси и Казахстана.