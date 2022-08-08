Организаторы Парижского полумарафона — 2022 объявили о том, что победители и призеры на каждой дистанции получат денежные вознаграждения. Абсолютные победители на полумарафонской дистанции получат 80 тысяч рублей, серебряные призеры — 50 тысяч, бронзовые — 30 тысяч рублей, сообщает региональный Минспорт.
Отдельно будут отмечены жители Нагайбакского района. Призовой фонд предоставлен главным партнером Парижского полумарафона — компанией ЮГК и составляет более миллиона рублей.
Также при регистрации каждый участник мероприятия получит стартовый пакет, в который войдет фирменная футболка и рюкзак. На финише участники получат уникальную медаль, на которой изображена местная Эйфелева башня и символ забега — гусь в кроссовках.
Напомним, что организаторы Парижского полумарафона — 2022 объявили программу предстоящего спортивного мероприятия. В этом году помимо традиционных легкоатлетических забегов в нее включены велозаезд и скандинавская ходьба.
Регистрация на участие в мероприятии была открыта в конце июня. Ранее стало известно, что планирует принять участие в Парижском полумарафоне знаменитый олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Организаторы собираются вывести на старт и главный символ мероприятия — гусей, причем для них будут сшиты специальные кроссовки.
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