Организаторы Парижского полумарафона — 2022 объявили о том, что победители и призеры на каждой дистанции получат денежные вознаграждения. Абсолютные победители на полумарафонской дистанции получат 80 тысяч рублей, серебряные призеры — 50 тысяч, бронзовые — 30 тысяч рублей, сообщает региональный Минспорт.

Отдельно будут отмечены жители Нагайбакского района. Призовой фонд предоставлен главным партнером Парижского полумарафона — компанией ЮГК и составляет более миллиона рублей.

Также при регистрации каждый участник мероприятия получит стартовый пакет, в который войдет фирменная футболка и рюкзак. На финише участники получат уникальную медаль, на которой изображена местная Эйфелева башня и символ забега — гусь в кроссовках.

Напомним, что организаторы Парижского полумарафона — 2022 объявили программу предстоящего спортивного мероприятия. В этом году помимо традиционных легкоатлетических забегов в нее включены велозаезд и скандинавская ходьба.

Регистрация на участие в мероприятии была открыта в конце июня. Ранее стало известно, что планирует принять участие в Парижском полумарафоне знаменитый олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Организаторы собираются вывести на старт и главный символ мероприятия — гусей, причем для них будут сшиты специальные кроссовки.