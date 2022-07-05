Стал известен календарь и формат первенства Футбольной национальной лиги сезона‑2022/2023

ФК «Челябинск» стартует в новом сезоне 24 июля матчем против ФК «Новосибирск»

В Москве состоялась процедура жеребьевки команд второго дивизиона Футбольной национальной лиги. В сезоне-2022/2023 в группе 4 выступят 12 коллективов. ФК «Челябинск» начнет турнир гостевым поединком с ФК «Новосибирск» 24 июля, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.

В новом футбольном сезоне в группе 4 ФНЛ-2 возьмут старт 12 команд: ФК «Челябинск», ФК «Тюмень», «Динамо» (Барнаул), «Новосибирск», «Иртыш» (Омск), «Оренбург-2», «Урал-2» (Екатеринбург), «Носта» (Новотроицк), «Зенит» (Ижевск), «Амкар» (Пермь), «Торпедо» (Миасс) и новичок лиги — «Химик-Август» из Чувашии.

Формула розыгрыша в этом сезоне будет отличаться от предыдущих. Сначала пройдут два «гладких» круга регулярного первенства, после чего формируются две «пульки»: шесть сильнейших команд разыграют места с первого по шестое, остальные поборются за 7—12 позиции.

Согласно проекту календаря свой первый матч ФК «Челябинск» проведет на выезде в Новосибирске 24 июля, а дома наша команда сыграет 30-го числа с «Тюменью». Окончательно календарь будет утвержден в полном формате 7 июля.