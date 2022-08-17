Стадион «Юность» в Уйском районе откроют после реконструкции в ноябре

Работы на спортивном объекте ведутся с опережением графика

С опережением графика продолжаются работы по реконструкции стадиона «Юность» в Уйском районе, который планируют сдать в эксплуатацию в ноябре этого года. На ремонт стадиона из областного и местного бюджетов в общей сложности было выделено 96 млн рублей. На эти средства на спортивном объекте будут оборудованы 11 новых спортплощадок, сообщает администрация Уйского муниципального района.

Долгожданный обновленный спортивный объект жители муниципалитета ждут больше четырех лет. Капитальный ремонт включал в себя замену покрытия футбольного поля, установку под ним дренажной системы, замену покрытия легкоатлетических беговых дорожек и строительство асфальтированной дорожки по периметру спортивного ядра для скандинавской ходьбы.

«На стадионе появится 11 площадок: собственно футбольное поле, площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, воркаута, городошного спорта, кроссфита, а также универсальная тренажерная зона и две полосы препятствий. Будут установлены тренажеры для силовой тренировки, турники и брусья», — сообщил начальник районного комитета управления по ФКиС Василий Леонтьев.

Капитальный ремонт стадиона позволит более грамотно, организованно, профессионально и комфортно проводить соревнования практически по всем видам легкой атлетики, футболу, баскетболу, волейболу — как районного, зонального, так и областного уровней. Все строительные работы сейчас ведутся с опережением графика. Объект планируют сдать в эксплуатацию в ноябре этого года.